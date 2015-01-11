Специалисты проинформировали о статистике и мерах профилактики COVID-19

Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире остается напряженной. Всего в мире из доступных источников на 17.04.2022 г. известно о 504 005 193 случаях, прирост – 532 422 (0,11%). По общему количеству выявленных случаев среди регионов мира первое место занимает Европейский регион (212 355 095 случаев), здесь же зафиксировано наибольшее число новых случаев за сутки (269 939).

По информации ВОЗ выявлен новый вариант коронавируса – ХЕ. Он является гибридом двух разновидностей штамма "омикрон", циркулировавших ранее и давших февральский подъем заболеваемости. Впервые вариант ХЕ был обнаружен в январе 2022 года в Великобритании, и на сегодняшний день установлено около 640 случаев инфицирования этим вирусом. Предполагается, что новый вариант "омикрона" более заразен.

Подтвержденных случаев инфицирования новым вариантом "омикрона" XE в России еще не было зафиксировано.

В данный момент рост заболеваемости COVID-19 наблюдается в некоторых странах Европы и Северной Америки. Также коронавирус снова распространяется в Китае. Строгий карантин введен в Шанхае.

По данным федерального оперативного штаба, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России по состоянию на 17.04.2022 возросло за сутки на 10 263 случая, всего с начала пандемии переболели 18 074 717 человек. За сутки госпитализировали 1454 человека.

В Озёрском городском округе на 8:00 18 апреля 2022 года выявлено 18827 случаев заболевания. В феврале 2022 года регистрировался высокий подъём заболеваемости с пиком на 8 неделе года, когда за неделю было выявлено 749 случаев.

В настоящее время заболеваемость в России несколько стабилизировалась. Однако, угроза очередной волны заболеваемости существует постоянно, и по прогнозам специалистов ожидается подъем в конце мая – июне.

Вакцинация, по-прежнему, является наиболее эффективным способом предупреждения инфекционных заболеваний, их осложнений и неблагоприятных последствий. "Спутник V " доказал эффективность против разновидностей штамма "омикрон" и позволяет предотвратить случаи тяжелого течения COVID-19. У некоторых привитых заболевание протекает вообще бессимптомно.

Естественный иммунитет защищает организм от новых видов коронавируса не так хорошо и не так долго, как хотелось бы. Мутировавшие штаммы гораздо быстрее приспосабливаются к новым условиям и находят лазейки, чтобы попасть в организм. Тем более что со временем иммунитет к вирусу ослабевает. Так, человек, переболевший COVID-19 в начале пандемии, с высокой вероятностью быстрее заболеет еще раз, встретившись с новой версией вируса.

Для сдерживания эпидемической ситуации необходим охват иммунизацией – не менее 80% среди населения в целом. В настоящее время привитость населения округа составляет 54,5%.

В ФГБУЗ «Клиническая больница № 71» ФМБА России в наличии имеются вакцины «Гам-Ковид Вак», «ЭпиВакКорона» и «Спутник Лайт».

Вакцинация против новой коронавирусной инфекции входит в Календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям. Согласно п.2.20. Временных методические рекомендаций «Порядок проведения вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», «вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) по эпидемическим показаниям необходимо проводить:

– через 6 месяцев после предыдущей вакцинации («экстренная» вакцинация),

– после перенесенного заболевания в связи с постепенным угасанием иммунного ответа, через 6 месяцев после выздоровления (от даты выздоровления) для формирования стойкого иммунного ответа».

Высокий уровень коллективного иммунитета позволит существенно снизить нагрузку на медицинское сообщество по оказанию экстренной медицинской помощи, снизить риск передачи инфекции членам семьи, друзьям, коллегам, а также сохранить рабочий темп предприятия.

По-прежнему, сохраняется требование по организации дезинфекционных мероприятий, масочному режиму, соблюдению правил личной гигиены.

Информация МРУ №71 ФМБА России.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/50557/