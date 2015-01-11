Сотрудники Госавтоинспекции проверят водителей на состояние опьянения!

В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения, с 22 по 24 апреля 2022 года на территории Озерского городского округа сотрудниками ОГИБДД будут проводиться специальные рейдовые мероприятия, направленные на исключение из транспортного потока водителей в состоянии опьянения.

22 апреля 2022 года, в период времени с 17-00 до 20-00 часов, будет проводиться массовая проверка группами нарядов ДПС по системе «Тоннель».

Сотрудники Госавтоинспекции предупреждают!

• У нетрезвого водителя нарушаются функции внимания и координации движения, увеличивается время реакции.

• Употребление алкоголя приводит к снижению зрительного восприятия, агрессивному стилю вождения и, как следствие, к превышению скоростного режима, а также повышают сонливость.

• Для того, чтобы случилась беда, водителю иногда достаточно отвлечься на секунду!

ВНИМАНИЕ! Своевременное информирование полиции о фактах управления автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, поможет избежать дорожно-транспортных происшествий и сохранить человеческие жизни!

В случаях выявления нетрезвых нарушителей, нарушения Правил дорожного движения, просим Вас своевременно сообщать о данных фактах по телефонам: 2-50-85; 2-83-68, 102 и 02 телефоны Дежурной части Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск.