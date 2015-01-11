Житель Озерска под диктовку мошенников оформил кредит и перевел его мошенникам

В УМВД России по ЗАТО г. Озерск обратился местный житель 1987 года рождения, ставший жертвой мошенников.

Потерпевший рассказал полицейским, что ему на телефон поступил звонок от неизвестной женщины, которая представилась работником службы безопасности банка и сообщила, что мошенники пытаются оформить на него кредит. Чтобы предотвратить противоправные действия необходимо оформить «встречный» кредит для возмещения «баланса безопасного счета», но для этого, по словам лже-сотрудницы банка, озерчанину необходимо приобрести новый телефон, так как его модель устройства устарела и не поддерживает необходимую функцию для совершения операции.

Доверившись, мужчина совершил покупку телефона и, следуя дальнейшим указаниям, оформил кредит. Мошенники убедили потерпевшего, что денежные средства он переводит на свой новый счет, что он и сделал. Через несколько дней мужчина самостоятельно обратился в банк, где ему сообщили, что кроме кредита никаких «безопасных счетов» у него нет. Так, житель Озерска понял, что 475 000 рублей он перевел мошенникам, после чего обратился в полицию.

По данному факту следственным отделом Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации (мошенничество). Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

Уважаемые жители Озерского городского округа!

Сотрудники полиции напоминают, что необходимо быть бдительными, когда вам звонят неизвестные люди, представляются сотрудниками банков или других организаций и просят произвести различные манипуляции с вашими банковскими картами, либо оформить на свое имя кредит. ЭТО МОШЕННИКИ!

При поступлении телефонных звонков от якобы сотрудников банка с сообщениями о сомнительных операциях по вашим счетам, необходимости перевода денежных средств на сторонние счета и оформления кредита, следует незамедлительно прервать разговор и перезвонить в банк самостоятельно по телефону, указанному на оборотной стороне вашей карты.