В театре «Наш дом» прошел Пасхальный концерт

Как пояснила начальник отдела культуры Светлана Степанова, проведение Рождественских и Пасхальных концертов в театре драмы уже несколько лет проходит при поддержке духовно-просветительской программы «Росток», инициированной меценатом, почетным гражданином Челябинской области Андреем Комаровым.

24 апреля в концерте приняли участие не только учащиеся, преподаватели, студенты детских музыкальных школ №1 и №2, колледжа искусств, но и юные живописцы детской художественной школы, свое представление о музыке они перенесли на бумагу.

На сцене не было ничего лишнего: в уголке небольшой столик, накрытый белой скатертью с пасхальными символами. Необыкновенное ощущение полёта, весны и пробуждения к жизни создавали яркие видео и фото сюжеты, подготовленные театральными светохудожниками.

Первым вышел на сцену заслуженный артист России Николай Скрябин – инициатор и бессменный организатор пасхальных концертов. Каждый его выход на сцену между концертными номерами был теплым, трогательным и душевным. Зрители заворожено слушали в его исполнении шедевры стихотворной лирики.

Концерт начался с выступления лауреата многочисленных конкурсов, оркестра русских народных инструментов под управлением Ирины Хохряковой и хора детской музыкальной школы №1.

В этот день на сцене театра также выступили: трио гитаристов исполнили «Румбу», Наталья Федотова и Иван Ожерельев, прозвучала «Маленькая ночная серенада» Моцарта в исполнении Ирины Борейко и Ирины Сабаевой, «Вокализ» Рахманинова в исполнении Ксении Попковой и Ларисы Кузнеченковой, дуэт «МАРИсОль», юный пианист Федя Смагин.

Традиция пасхальных концертов существует в Озерске много лет. Горожане о нём знают и приходят в театр в этот день с удовольствием. Зрители выходили после концерта с ощущением радости и света в душе, с хорошим настроением.

Использованы материалы сайта театра «Наш дом».

Фото Владимира Оськина.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/50628/