26 мая – последний день подачи заявок для коллективов, которые планируют принять участие в праздничном первомайском шествии

1 мая, в Праздник весны и труда в Озерске состоится общегородское праздничное шествие трудовых коллективов, учащихся образовательных учреждений округа, студентов и спортивных коллективов города (начало в 10:00), колонны пройдут от площади им. И.В. Курчатова до площади им. В.И. Ленина.

Завтра, 26 мая - последний день, когда коллективы, желающие пройти в праздничной первомайской колоне, могут подать в администрацию свои заявки.

В заявке должны быть указаны: количество участников, текст для трансляции с трибуны о деятельности и успехах коллектива, заслуженных работниках предприятия. Направить заявки можно по адресу: администрация Озерского городского округа, пр. Ленина, 30 А., каб. №121, тел. 2-68-82, e-mail: all@ozerskadm.ru.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/50627/