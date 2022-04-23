ТОСЭР «Озерск»: состоялаяь рабочая поездка генерального директора АО «Атом-ТОР» в Челябинскую область

Генеральный директор АО «Атом-ТОР» Николай Пегин совершил рабочую поездку в Уральский федеральный округ. В ходе встречи с первым заместителем министра экономического развития Челябинской области Ириной Акбашевой рассматривались вопросы развития ТОСЭР «Озерск» и взаимодействие по формированию заявки в Минэкономразвития России о расширении территории. Также стороны обсудили продление льготного периода отчислений по страховым взносам для резидентов ТОСЭР «Озерск» и «Снежинск».

На рабочей встрече с начальником ИФНС № 3 по Челябинской области Алексеем Суминым обсуждалось взаимодействие налоговой инспекции и компаний-резидентов, для повышения осведомленности резидентов об особенностях работы на ТОСЭР. Стороны договорились провести встречу с участием руководства налоговой инспекции, представителей АО «Атом-ТОР» и резидентов, для обсуждения всех вопросов и последующего выстраивания консультационной работы на постоянной основе. Алексей Сумин отметил, что выстраивание конструктивного диалога с представителями бизнеса — именно тот путь, в котором заинтересованы налоговые органы.

На рабочей встрече с главой Снежинского городского округа Андреем Пульниковым обсуждались вопросы развития инфраструктуры ТОСЭР «Снежинск». Новый глава округа, вступивший в должность в начале апреля, подтвердил курс администрации на взаимодействие с управляющей компанией и развитие преференциального режима.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/50622/