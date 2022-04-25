В конце мая откроются первые маршруты экотроп «Егоза-Сугомак».

Напоминаем, что в связи с проведением субботников на территории Озерского городского округа, в том числе и на территории частных домов, владельцы индивидуальной жилой застройки обязаны заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее-ТКО) непосредственно с региональным оператором по обращению ТКО. Подробнее
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер работает в Москве. Сегодня, 26 апреля, он встретился с мэром столицы Сергеем Собяниным. Руководители рабочих групп Госсовета по экономическим вопросам обсудили, какие озвученные ранее предложения могут улучшить жизнь жителей регионов и развитие бизнеса. Подробнее
Генеральный директор АО «Атом-ТОР» Николай Пегин совершил рабочую поездку в Уральский федеральный округ. В ходе встречи с первым заместителем министра экономического развития Челябинской области Ириной Акбашевой рассматривались вопросы развития ТОСЭР «Озерск» и взаимодействие по формированию заявки в Минэкономразвития России о расширении территории. Подробнее
1 мая, в Праздник весны и труда в Озерске состоится общегородское праздничное шествие трудовых коллективов, учащихся образовательных учреждений округа, студентов и спортивных коллективов города (начало в 10:00), колонны пройдут от площади им. И.В. Курчатова до площади им. В.И. Ленина. Подробнее
Как пояснила начальник отдела культуры Светлана Степанова, проведение Рождественских и Пасхальных концертов в театре драмы уже несколько лет проходит при поддержке духовно-просветительской программы «Росток», инициированной меценатом, почетным гражданином Челябинской области Андреем Комаровым. Подробнее
По данным Челябинского ЦГМС (http://www.chelpogoda.ru/): 23-25 апреля в южных районах Челябинской области местами сохраняется, 24-25 в восточных районах местами ожидается высокая пожарная опасность Подробнее