В конце мая откроются первые маршруты экотроп «Егоза-Сугомак».

Напоминаем, что в связи с проведением субботников на территории Озерского городского округа, в том числе и на территории частных домов, владельцы индивидуальной жилой застройки обязаны заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее-ТКО) непосредственно с региональным оператором по обращению ТКО. Подробнее