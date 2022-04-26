Имена ликвидаторов навсегда вписаны в историю страны

Накануне в сквере у знака «Мужеству ликвидаторов радиационных аварий» состоялось мероприятие в память об озерчанах – участниках борьбы с незримым врагом. В мероприятии принял участие председатель Собрания депутатов округа Сергей Гергенрейдер.

Напомним, что 26 апреля во всем мире отмечается День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, как дань уважения всем, кто был причастен к устранению последствий одной из крупнейших техногенных катастроф 20 века в Чернобыле.

Отдать дань уважения и почтить память своих земляков собрались ветераны города, ФГУП «ПО «Маяк», ликвидаторы и члены их семей, представители общественных организаций и молодёжь, депутат Собрания депутатов Виталий Вельке, председатель городской общественной организации «Союз Чернобыль» Вячеслав Ольховский, председатель Совета ветеранов Озерского городского округа Иван Гашев, председатель Совета ветеранов ФГУП «ПО «Маяк» Геннадий Завгородний.

Обращаясь к ветеранам, Сергей Гергенрейдер отметил мужество и самоотверженность людей, которые одними из первых приняли участие в ликвидации последствий Чернобыльской аварии:

– Этот день очень важен для всех наших соотечественников, тем более для нас, озерчан. Авария на Чернобыльской АЭС оставила большой след в истории страны, повлияв на судьбы огромного числа людей. Озерский городской округ она затронула в первую очередь. Работники градообразующего предприятия по первому зову поехали ликвидировать последствия трагедии. Наравне с жителями других регионов работали в эпицентре аварии, участвовали в операции по удалению высокорадиоактивных элементов из особо опасных зон ЧАЭС. Жертвуя собой, они спасали планету от гибели. Их героизм и самоотверженность — пример величия духа и патриотизма на все времена.

Также перед собравшимися выступил депутат Собрания Виталий Вельке:

– Каждый год мы собираемся здесь, к сожалению, с каждым годом ликвидаторов становится всё меньше. Эта трагедия затронула мою семью. Сегодня здесь нет моих близких, которые участвовали в ликвидации аварии. Мой отец находится сейчас в больнице, а моего брата уже нет с нами. Но наше поколение будет всегда помнить, чтить память тех, кто боролся с техногенной катастрофой в 1986 году. Мы будем свято верить, что подобное больше не повторится. Желаю ликвидаторм крепкого здоровья, мы всегда помним о вас, и мы рядом с вами.

В ходе памятного мероприятия была объявлена минута молчания, состоялось возложение к памятнику цветов.

По традиции, к ветеранам обратился председатель Совета ветеранов округа Иван Гашев, он подчеркнул, что озерчане, работники ФГУП «Маяк» монтажники, строители, медики и многие другие специалисты внесли большой вклад в ликвидацию последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Он напомнил, что в округе проживали более тысячи ликвидаторов, сегодня их число составляет 430 человек. Иван Гашев поблагодарил всех, кто в этот день пришёл почтить память ушедших товарищей. Особо отметил работников муниципального архива, которые проводит большую работу по сохранению памяти о событиях и людях. Иван Гашев вручил почётную грамоту Совета ветеранов и общественной организации «Союз Чернобыль» специалисту архива Ирине Крикуновой.

В мероприятии приняли участие учащиеся седьмых классов лицея №39, прочитали стихи, авторами которых являются сами ликвидаторы Чернобыльской аварии, выразили слова уважения и признательности старшему поколению озерчан, совершившему этот подвиг.

Уважаемые южноуральцы!

26 апреля – памятный и трагический день, посвященный жертвам и участникам ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф.

События на Чернобыльской АЭС весной 1986 года стали горьким уроком для всего человечества. Авария на ядерном реакторе унесла жизни людей, подорвала здоровье многих наших сограждан. Последствия могли быть еще тяжелее, если бы не самоотверженная помощь тех, кто, рискуя собой, встал заслоном на пути радиации. Среди них были и пять с половиной тысяч южноуральцев.

Наряду с чернобыльской трагедией мы помним об аварии на комбинате «Маяк» 1957 года, о последствиях радиоактивного загрязнения реки Теча, испытаний на Семипалатинском полигоне. Современные ядерные производства в разы надежнее и безопаснее для людей. Память о событиях прошлого, о жертвах и подвигах наших земляков всегда помогает нам сохранять бдительность и ценить превыше всего человеческую жизнь.

Губернатор Челябинской области А.Л. Текслер.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/50650/