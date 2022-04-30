Праздник добрых дел: мусульмане отмечают завершение священного месяца Рамадан

В понедельник, 2 мая, южноуральские мусульмане отмечают один из важнейших праздников в исламе – Ураза-байрам (по-арабски – Ид аль-Фитр), праздник разговения после поста во время священного месяца Рамадан.

Празднику предшествовал 30-дневный пост – месяц Рамадан. По преданию, установил его сам пророк Мухаммед в 624 году. Традиционно в Ид аль-Фитр совершаются массовые молитвы в мечетях, а также многотысячные трапезы и гулянья.

Праздник верующие начали отмечать с заходом солнца 1 мая и продолжат весь день 2-го. С восходом в мечетях началась общая праздничная молитва (ид-намаз), которая длится до обеденного азана (призыва на молитву). После этого мусульмане накрывают столы, а также приходят на могилы усопших. Для духовного очищения принято просить друг у друга прощения и читать суры из Корана. В этот день мусульмане приветствуют друг друга словами: «Да ниспошлет Аллах милость Свою и вам, и нам!», «Да примет Аллах наши и ваши молитвы!»

Ураза-байрам – второй по значимости праздник в исламе. Его принято отмечать добрыми делами, проявлением внимания и сострадания к нуждающимся, поддержкой ближнего.

https://dostup1.ru/society/Prazdnik-dobryh-del-musulmane-otmechayut-zavershenie-svyaschennogo-mesyatsa-Ramadan_149372.html