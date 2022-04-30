29 апреля в рамках духовно-просветительской программы «Росток» в Озерске прошли творческие мастер-классы для детей, посвященные главному весеннему православному празднику – Светлой Пасхе.

В мероприятии, которое прошло в ДК «Маяк», приняли участие более 60 юных озерчан в возрасте от 5 до 12 лет. Под руководством сертифицированных мастеров Елены Хабетдиновой и Светланы Столяровой дети осваивали технику рисования на воде – эбру, создавали лепные картины, а также работы в стиле поп-арт, отражающие православные традиции празднования Светлой Пасхи.

Традиционно Пасхальные мероприятия открывают годовой цикл мероприятий духовно-просветительской программы «Росток», одной из основных задач которой является приобщение детей и подростков к культурным и православным ценностям, развитие их творческого потенциала.

Для справки:

Духовно-просветительская программа «Росток» реализуется в Озерском городском округе с 2017 года по инициативе и при финансовой поддержке мецената, почетного гражданина Челябинской области и уроженца Озерска Андрея Комарова.

Программа «Росток» нацелена на содействие духовному и культурному развитию подрастающего поколения, формированию важнейших качеств человеческой личности. Для детей и подростков проводятся масштабные социально-культурные и образовательные мероприятия, которые в доступной форме приобщают к истории, искусству и традиционным ценностям: Пасхальный и Рождественский фестивали, фестиваль искусств «Дорога к храму», Дни славянской письменности и культуры, а также творческие лаборатории. Участниками духовно-просветительской программы ежегодно становятся более 500 человек.

Духовно-просветительская программа «Росток» проводится совместно с городской Администрацией и при поддержке Челябинской епархии. Партнерами программы выступают Культурно-досуговый центр Озерского городского округа, Детская музыкальная школа №1, театр кукол «Золотой Петушок» и городская общественная организация родителей детей-инвалидов «Наши дети».

За 2021 год участники программы «Росток» создали спектакль «Звонят, звонят колокола» по произведению протоирея Николая Агафонова «Про колокол Бим-Бим» к Светлой Пасхе, приняли участие в разнообразных творческих и образовательных курсах ко Дню славянской письменности и культуры, фестивале «Дорога к храму». Отдельно стоит отметить масштабный летний интенсив по компьютерной грамотности, реализованный совместно с Российской компьютерной академией «ШАГ», в рамках которого участники проекта научились создавать собственные сайты, игры, монтировать медиаконтент, моделировать 3D объекты и многое другое.