Новые законы для россиян – изменения в мае 2022 года.

В мае 2022 года в силу вступают новые законы, которые коснутся всех россиян.

Материнский капитал с 1 мая 2022 года могут получать отцы, которые самостоятельно воспитывают двух и более детей. Также оформить маткапитал смогут мужчины, которым детей родили суррогатные матери. Условия для получения выплаты:

• мать ребенка без российского гражданства умерла;

• мать отказалась от ребенка, оставив его в роддоме или больнице, дав при этом согласие на усыновление. Исключением станет усыновление отчимом.

Напомним, с 1 февраля 2022 года размер выплаты на первого ребенка вырос до 524,5 тыс. рублей, на второго – до 693,1 тыс. рублей, если семья не получала маткапитал на первого, и 168,6 тыс. – если оформляла.

Новая социальная выплата для малоимущих семей с детьми от 8 до 17 лет. Раньше пособие на детей этого возраста было положено только одиноким родителям. Теперь добавляется еще одна мера поддержки для семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума. При ее назначении учитываются доходы и имущество. Первые выплаты будут приходить семьям с мая, при этом пособие будет рассчитываться с 1 апреля. В мае выплата будет осуществлена сразу за два месяца – апрель и май. Если семья обратится в конце мая, то пособие будет получено в июне сразу за 3 месяца – апрель, май и июнь.

Запрет на списание соцвыплат в счет долгов начал действовать с 1 мая. Теперь никто не имеет права забирать для погашения задолженности пенсии, алименты, компенсации за причинение вреда здоровью, выплаты на детей и прочие социальные деньги.

Ко Дню Победы ветераны Великой Отечественной войны в Челябинской области по решению губернатора получат по 15 тыс. рублей, в областном центре – плюс еще по 5 тыс.

Платежи СПБ. С 1 мая 2022 года будет увеличена максимальная сумма одной операции в системе быстрых платежей. Теперь ее размер составит 1 млн рублей. Ранее это было 600 тыс. При этом минимальный лимит переводов в СПБ в сутки, который смогут установить банки для своих клиентов будет сохранена на прежнем уровне, а именно в размере 150 тыс. рублей. Ежемесячный лимит бесплатных переводов остается на уровне 100 тыс. рублей.

Запрет делиться банковской тайной с иностранными органами. Кредитным организациям запретят предоставлять компетентным органам иностранных государств, включая судебные, сведения о клиентах и совершаемых ими операциях. Банки будут обязаны сообщать в Росфинмониторинг и Центробанк о запросах из-за рубежа об их клиентах.

Вечный огонь и Огонь памяти на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях будут работать бесперебойно – газ для мемориалов будет бесплатным.

Снижена ставка по льготной ипотеке на новостройки – с 12% до 9% годовых.

С 1 мая операторы связи обязаны передавать в сеть других операторов в неизменном виде полученные абонентские номера. Такая мера призвана помочь в борьбе с мошенниками, которые подменяют номера телефонов.

https://dostup1.ru/society/Novye-zakony-dlya-rossiyan--izmeneniya-v-mae-2022-goda_149368.html