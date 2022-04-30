В Озерске полицейские осуществили охрану общественного порядка на мероприятиях, посвященных Празднику Весны и Труда

Благодаря организованной работе сотрудников УМВД России по ЗАТО г.Озерск и представителей общественности, за время проведения шествия трудовых коллективов города и праздничных мероприятий нарушений общественного порядка не допущено. Подробнее
В честь празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Южно-Уральская железная дорога организует на станциях Златоуст, Магнитогорск, Карталы, Челябинск, Курган, Орск, Бузулук и Оренбург торжественные мероприятия с прибытием ретропоездов на паровой тяге. Подробнее
В понедельник, 2 мая, южноуральские мусульмане отмечают один из важнейших праздников в исламе – Ураза-байрам (по-арабски – Ид аль-Фитр), праздник разговения после поста во время священного месяца Рамадан. Подробнее
28 апреля на сессии были заслушаны два отчётных доклада, главы округа Евгения Щербакова и председателя Собрания Сергея Гергенрейдера. Также была назначена дата проведения публичных слушаний об исполнении бюджета за 2021 год. Подробнее
Соглашение о сотрудничестве в области культуры, образования и социальной защиты в рамках духовно-просветительской программы «Росток» было подписано с администрацией в шестой раз. Программа была запущена в 2017 году по инициативе и при финансовой поддержке мецената, почетного гражданина Челябинской области Андрея Комарова, и реализуется с благословения Челябинской епархии Русской православной церкви. Подробнее
Благодаря организованной работе сотрудников УМВД России по ЗАТО г.Озерск и представителей общественности, за время проведения шествия трудовых коллективов города и праздничных мероприятий нарушений общественного порядка не допущено.