В Челябинской области прогнозируют 25-градусный перепад температур

В среду, 4 мая, в Челябинской области прогнозируют ночные заморозки и потепление до +19°C в дневные часы. Осадков в регионе не ожидается, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

В ночь на среду в Челябинской области температура воздуха составит 0, +5°C, в горах и низинах обещают заморозки до −5°C. Днем столбики термометров поднимутся до +14, +19°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южной четверти от 3 до 8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/v-chelyabinskoy-oblasti-prognoziruyut-25-gradusnyy-perepad-temperatur/