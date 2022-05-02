В Кыштыме 7-летний велосипедист попал под колеса автомобиля

В Кыштыме автомобиль наехал на семилетнего мальчика, катавшегося на велосипеде.

Сообщается, что ДТП произошло 30 апреля на улице Куйбышева. Несовершеннолетний, не убедившись в безопасности своего движения, выехал на проезжую часть дороги, в результате чего 51-летняя водитель автомобиля Cherry Tiggo допустила наезд на велосипедиста.

В ходе ДТП семилетний велосипедист получил незначительные телесные повреждения, ему была оказана разовая медицинская помощь.

https://dostup1.ru/society/V-Kyshtyme-7-letniy-velosipedist-popal-pod-kolesa-avtomobilya_149395.html