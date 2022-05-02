Южноуральцев ждут температурные «качели» до конца недели

В предстоящие трое суток на Урале продолжат «раскачиваться» температурные «качели» – столбики термометров будут прыгать от минус 3-5 градусов ночью до плюс 19-21 градуса днем.

Как рассказали в Уральском ЦГМС, погодой последнего периода управляет большой арктический циклон, который затягивает на север Европы, Европейской территории России, Урал и на значительную часть севера Сибири массы воздуха из Арктики. Поэтому в регионе наблюдается температура воздуха на 3-5 градусов ниже климатической нормы, а холодными майскими ночами возникают заморозки до минус 1-6.

«В ближайшие трое суток ожидаются колебания температуры: 4-5 мая потеплеет на 5 градусов, но уже 6-7 мая вновь на короткое время температура понизится до слабых ночных заморозков. Осадки (преимущественно дождь), вероятны при прохождении через Урал атмосферного фронта 4 мая в Пермском крае, на севере Свердловской области, 5-6 мая – в южных районах. Согласно предварительным данным, в период 7-9 мая ожидается повышение температуры в дневные часы до 14-18, осадки маловероятны», – говорится в сообщении ведомства.

В Челябинском ЦГМС уточнили прогноз на среду, 4 мая: днем воздух прогреется до 14-19 градусов, переменная облачность, преимущественно без осадков. Ожидается ветер южной четверти (в Челябинске – южный с переходом на юго-западный) 3-8 метров в секунду. До 14.00 в областном центре, а также Магнитогорске, Карабаше, Коркино и Златоусте действует предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях.

Добавим, 4 мая в большинстве районов Челябинской области и соседней Курганской сохраняется высокая пожарная опасность.

https://dostup1.ru/society/Yuzhnouraltsev-zhdut-temperaturnye-kacheli-do-kontsa-nedeli_149391.html