Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 05.05.2022 г.

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.
1. Сегодня четверг 5 мая
2. В 6 часов утра:
• температура воздуха в городе была + 8 град. С
• атмосферное давление 735 мм. рт. столба
• относительная влажность воздуха 41 %
• ветер южный 1м/с
3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.
4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 1 ДТП без пострадавших.
5. Плановые отключения в жилых домах производятся:
Вид отключения Адреса Время отключения
1 В сетях холодного водоснабжения
Луначарского 1-3п с 9 до 12 часов
Октябрьская 19,21,40, Дзержинского 50-1,2п-ды, К.Маркса 22-8п с 9 до 14 часов
Семенова 3-3,4п-ды с 9 час до оконч
2 В сетях электро-снабжения Отключений нет
3 В сетях горячего водоснабжения и отопления
Луначарского 1-3п с 9 до 12 часов
Дзержинского 50-1,2п-ды, К.Маркса 22-8п с 9 до 14 часов
Семенова 3-3,4п-ды с 9 час до оконч
Иртяшская 7-1,2,3,4п-ды с 10 час до оконч
Вниманию озерчан!
Управление капитального строительства и благоустройства администрации Озерского городского округа, доводит до сведения информацию:
05.05.2022 г. с 10.30 до 13.00 на площади В.И. Ленина будет проходить репетиция парада, в связи с этим будет временно перекрыто движение транспорта:
- от перекрестка по ул. Ленина д. 57, д. 59 до площади Ленина;
- от перекрестка по ул. Студенческая до площади Ленина.
Так же будут временно перенесены остановки городских и междугородних маршрутов.
- № 2 от остановки «Мед. городок» по пр. Победы, ул. Менделеева, пр. Ленина и далее по маршруту;
- № 3 по ул. Лермонтова (без заезда на вокзал), по пр. Победы и далее по маршруту.
- № 227, № 271 и № 272 (от МИФИ) и далее по маршруту.
Вниманию жителей округа!
Постановлением № 255-П от 29.04.2022 с 30 апреля на территории Челябинской области введен «Особый противопожарный режим», категорически запрещается посещение лесов до его отмены.
Что делать если вы оказались в зоне лесного пожара:
- если вы находитесь в лесу, где возник пожар, то определите направление ветра и распространения огня;
- выходите из опасной зоны только вдоль распространения пожара;
- бегите вдоль фронта огня; не обгоняйте лесной пожар; для преодоления нехватки кислорода пригнитесь к земле;
- дышите через мокрый платок или смоченную одежду;
- если невозможно уйти от пожара, войдите в водоем или накройтесь мокрой одеждой, окунитесь в ближайший водоем.
После выхода из зоны пожара сообщите о месте, размерах и характере пожара в пожарную охрану по телефону 01, лесничество или по телефону 112.
Вниманию автомобилистов!
С 02.05.2022г. будут проводиться работы по ремонту участка автомобильной дороги улично-дорожной сети Озерского городского округа по ул. Кыштымская (от ж/д переезда до КПП).
С 05.05.2022г. будут проводиться работы по ремонту участка автомобильной дороги улично-дорожной сети Озерского городского округа автодорога Озерск-Кыштым (от КПП в сторону г. Кыштым)
Вниманию озерчан!
Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» с 18 апреля проводит обучение слушателей по программе профессиональной подготовки «Матрос – спасатель».
По окончанию обучения возможно трудоустройство на пляжах города. Всем заинтересованным лицам обращаться по телефонам: 2-66-10, 2-00-44.
2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме.
2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме.
2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное.
2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме).
2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.
2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН))
№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час
1 г. Касли, ПЧ 60 0,14
2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,091
3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,083
4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,14
5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,1
6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,11
Согласно санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:
- для населения - 0,57 мк Зв/ч.
2.10. Обстановка на водных объектах:
Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа происшествий не произошло.
2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет.
Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий
на 05 мая 2022 года.
1. Природные ЧС: не прогнозируются.
Метеорологическая обстановка:
Погоду в Челябинской области будет определять
атмосферный фронт высокого давления.
Челябинская область Переменная облачность, преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди, грозы. Ветер юго-западный 4-9 м/с, днем местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью плюс 2-7°, в горах и низинах заморозки до минус 5°, днем плюс 17-22°, на севере плюс 12-17°.
НЯ: не прогнозируется.
ОЯ: не прогнозируется.
3.2. Техногенные ЧС: сохраняется вероятность возникновения ЧС, обусловленных авариями на объектах автомобильного транспорта, объектах и линиях энергосистем, аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения.
3.2.1 ДТП: существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных дорожно-транспортными происшествиями в результате снижения видимости при выпадении осадков, а также нарушений водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима (Р=0,3).
3.2.2 ЖКХ: прогнозируются аварийные ситуации на системах ЖКХ и энергетики (Р=0,4) в связи с изношенностью инженерных сетей, порывами линий электропередач при усилении ветра свыше 15 м/с и аварийным отключением систем жизнеобеспечения при нарушении электроснабжения.
3.2.3 Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории округа (Р=0,4). Основные причины – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей.
3.3. Биолого-социальные ЧС: не прогнозируются.
3.3.1 Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки).
3.3.2 Опасные инфекционные заболевания людей: Сохраняется вероятность (Р=0,5) заболевания населения внебольничной пневмонией, коронавирусом COVID-19 (источник - позднее выявление больных, несвоевременное проведение противоэпидемических мероприятий).
3.4. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 183 сообщения.