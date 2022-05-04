О продаже путёвок в летние оздоровительные лагеря

Уважаемые жители Озерского городского округа!

В течение летнего периода будут работать три загородных оздоровительных лагеря: Орлёнок» «Отважных», «Звездочка».

Согласно Постановлению администрации Озерского городского округа №771 от 18 марта 2022 года «Об организации отдыха и оздоровления детей в каникулярный период 2022 года» стоимость льготной путевки составляет 7 000 рублей на одного ребенка в смену.

Продажа путевок будет осуществляться в следующие сроки отдельно на каждую смену:

- 1 смена с 16.05.2022 по 03.06.2022 (ДОЛ «Орлёнок», ДОЛ «Отважных»);

- 2 смена с 04.06.2022 по 18.06.2022 (ДОЛ «Орлёнок», ДОЛ «Отважных», ДОЛ «Звездочка»);

- 3 смена с 22.06.2022 по 06.07.2022 (ДОЛ «Орлёнок», ДОЛ «Отважных», ДОЛ «Звездочка»);

- 4 смена с 10.07.2022 по 24.07.2022 (ДОЛ «Орлёнок», ДОЛ «Отважных», ДОЛ «Звездочка»).

Путевки можно приобрести двумя способами:

1 способ: в порядке живой очереди (без возврата кешбэка) непосредственно в МБУ ДО «ДТДиМ», ул. Иртяшская, д. 1, кабинет №145 по графику:

с 09.00 до 16.30 (перерыв с 12.30 до 13:00): понедельник, вторник, среда, четверг;

с 09.00 до 15.30 (перерыв с 12.30 до 13:00): пятница.

Контактный номер: 2- 95-45 (бухгалтерия)

2 способ: по программе лояльности (с возвратом кешбэка).

В Озёрском городском округе подключен к программе стимулирования детских туристических поездок в 2022 году Дворец творчества детей и молодежи города как балансодержатель ДОЛ «Орлёнок», ДОЛ «Отважных», ДОЛ «Звездочка».

Бронирование и продажа путевок на смены в загородные лагеря города Озёрска начнется с 16 мая 2022 года.

Чтобы получить кешбэк:

· Зарегистрируйте Вашу карту «Мир» банка-участника в Программе лояльности для держателей карт «Мир» или проверьте, что карта уже зарегистрирована (для этого нужно зайти на сайт ДТДиМ ozerskdtdm.ru в раздел «Летняя оздоровительная кампания», кликнуть на ссылку «Банки-участники программы по картам «МИР»).

С 16 мая только на сайте: www.dtdmcamp.ru забронируйте путевку на выбранные Вами смену и оздоровительный лагерь (ДОЛ «Орлёнок», ДОЛ «Отважных», ДОЛ «Звездочка»).

· После согласования и подтверждения наличия места в лагере вам как покупателю путевки на электронный ящик будет выслана ссылка с инструкцией и информацией по оплате данной путевки через сервис Сбербанка.

· Оплату путёвки (опять же пройдя по указанной ссылке) необходимо будет провести в течение суток.

· Пользователям, совершившим оплату, отвечающую условиям Программы, но не зарегистрированным и не привязавшим карту «Мир» к Программе лояльности для держателей карт «Мир» до момента оплаты, возврат начислен не будет!

Кешбэк в размере 50 % от суммы бронирования придет в течение 5 рабочих дней с момента оплаты. Количество операций по одной карте не ограничено, можете получить кешбэк несколько раз.

На сайте МБУ ДО «ДТДиМ» ozerskdtdm.ru в разделе «Летняя оздоровительная кампания» размещена полная информация по всем способам приобретения путевок в загородные ДОЛ «Орленок», «Звездочка», «Отважных».

Контактные телефоны сотрудников МБУ ДО «ДТДиМ»:

- 28504 – директор, 29545 – бухгалтерия, 29500 – секретарь.

Для сведения:

Официальный сайт государственной Программы субсидирования поездок: мирпутешествий.рф.

Обратите внимание на то, что, в случае отказа от путёвки после получения кешбэка, при возврате стоимости платежная система «Мир» автоматически удержит выплаченный ранее кешбэк. Мы вернём ваши деньги на карту «Мир», а Ростуризм и национальная платёжная система удержат с вас для возврата государству ранее выплаченное 50-и процентное возмещение стоимости путёвки.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/50758/