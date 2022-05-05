Отмечаем великий день - День Победы!

Праздничная афиша вашему вниманию!

7 мая, суббота.

с 10.00 до 16.00 Городской музей

В преддверии Дня Победы в Озерском городском музее открылась выставка «Одна на всех Победа», предоставленная Государственным историческим музеем Южного Урала.

Выставка посвящена подвигу южноуральцев на фронтах и героическому труду в тылу в годы Великой Отечественной войны.

11.00 7 и 8-ое мая

Кукольный театр приглашает!

15.00 ПКиО

Бег на дистанции 3 и 5 км.

8 мая, воскресенье

Регистрация с 9.00, кск "Лидер".

Турнир по водному поло.

11.00 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"У ковчега в восемь" Ульрих Хуб

История про пингвинов (6+)

Показ выпускного курса Царегородцевой Е.Г.

18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Завтра была война"

По мотивам произведения Б.Васильева 16+

Показ выпускного курса Царегородцевой Е.Г.

8 мая, 19.30 – воинский ритуал «Вечерняя зоря» у Вечного огня.

9 мая, понедельник

Городская праздничная программа

9 мая - День Победы

09:00 – начало движения Бессмертного полка, формирование которого состоится на ул. Лермонтова до 08:55. Для участия в колонне необходимо иметь с собой фотографию ветерана на штендере.

10:00 – парад военнослужащих 93-ей дивизии войск Национальной гвардии России, личного состава СУ ФПС №1 МЧС, учащихся образовательных организаций, студентов ВУЗов. В параде будут задействованы образцы военной техники.

11:00 - концертная программа с участием дивизионной агитбригады и творческих коллективы МБУ «КДЦ» в сквере им. А.Б. Логинова.

В течение 9 мая на бул. Гайдара (14:30) и в мкр. Татыш (18:00) планируется выступление дивизионной агитбригады.

20:00 - праздничный концерт «О мире, о Победе, о любви» с участием творческих коллективы МБУ «КДЦ» на площади у ДК «Маяк». В сквере им. Б.В. Броховича будет организована работа торговых точек.

22:30 – праздничный салют в районе ДК «Маяк».

18ч ДК им.А.С.Пушкина

Праздничный концерт, посвященный 77-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Челябинск

8 мая

21.00 Летний театр парка Гагарина

В преддверии Дня Победы, мы посмотрим художественный фильм "Летят журавли" 1957 года, режиссёра Михаила Калатозова.

Все праздники

Исторический музей Южного Урала предлагает множество экскурсий!

Часы работы музея: с 11.00 до 19.00, кассы до 18.15. ул.Труда, 100.

8(351) 263-08-32, 265-23-88 (в рабочие дни с 09-00 до 18-00)

9 мая, праздничные мероприятия Дня Победы

Екатеринбург

9 мая

Праздничный концерт 9-ого мая в Екатеринбурге пройдёт в историческом сквере. Хедлайнерами станут группа «Любэ» и Полина Гагарина — они выйдут на главную сцену в семь вечера. Вести концерт будет заслуженный артист России Андрей Мерзликин.

Материал подготовила Александра Лебедева.