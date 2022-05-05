Отмечаем великий день - День Победы!
Праздничная афиша вашему вниманию!
7 мая, суббота.
с 10.00 до 16.00 Городской музей
В преддверии Дня Победы в Озерском городском музее открылась выставка «Одна на всех Победа», предоставленная Государственным историческим музеем Южного Урала.
Выставка посвящена подвигу южноуральцев на фронтах и героическому труду в тылу в годы Великой Отечественной войны.
11.00 7 и 8-ое мая
Кукольный театр приглашает!
15.00 ПКиО
Бег на дистанции 3 и 5 км.
8 мая, воскресенье
Регистрация с 9.00, кск "Лидер".
Турнир по водному поло.
11.00 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"У ковчега в восемь" Ульрих Хуб
История про пингвинов (6+)
Показ выпускного курса Царегородцевой Е.Г.
18.30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Завтра была война"
По мотивам произведения Б.Васильева 16+
Показ выпускного курса Царегородцевой Е.Г.
8 мая, 19.30 – воинский ритуал «Вечерняя зоря» у Вечного огня.
9 мая, понедельник
Городская праздничная программа
9 мая - День Победы
09:00 – начало движения Бессмертного полка, формирование которого состоится на ул. Лермонтова до 08:55. Для участия в колонне необходимо иметь с собой фотографию ветерана на штендере.
10:00 – парад военнослужащих 93-ей дивизии войск Национальной гвардии России, личного состава СУ ФПС №1 МЧС, учащихся образовательных организаций, студентов ВУЗов. В параде будут задействованы образцы военной техники.
11:00 - концертная программа с участием дивизионной агитбригады и творческих коллективы МБУ «КДЦ» в сквере им. А.Б. Логинова.
В течение 9 мая на бул. Гайдара (14:30) и в мкр. Татыш (18:00) планируется выступление дивизионной агитбригады.
20:00 - праздничный концерт «О мире, о Победе, о любви» с участием творческих коллективы МБУ «КДЦ» на площади у ДК «Маяк». В сквере им. Б.В. Броховича будет организована работа торговых точек.
22:30 – праздничный салют в районе ДК «Маяк».
18ч ДК им.А.С.Пушкина
Праздничный концерт, посвященный 77-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Челябинск
8 мая
21.00 Летний театр парка Гагарина
В преддверии Дня Победы, мы посмотрим художественный фильм "Летят журавли" 1957 года, режиссёра Михаила Калатозова.
Все праздники
Исторический музей Южного Урала предлагает множество экскурсий!
Часы работы музея: с 11.00 до 19.00, кассы до 18.15. ул.Труда, 100.
8(351) 263-08-32, 265-23-88 (в рабочие дни с 09-00 до 18-00)
9 мая, праздничные мероприятия Дня Победы
Екатеринбург
9 мая
Праздничный концерт 9-ого мая в Екатеринбурге пройдёт в историческом сквере. Хедлайнерами станут группа «Любэ» и Полина Гагарина — они выйдут на главную сцену в семь вечера. Вести концерт будет заслуженный артист России Андрей Мерзликин.
Материал подготовила Александра Лебедева.