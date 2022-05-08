Продолжаем рассказывать об экотропах «Егоза-Сугомак»: по пути следования туристам встретятся озеро и родники.

Мы живем в краю гор и озёр!

Поэтому прокладываем маршруты экотроп Егоза-Сугомак так, чтобы они соединяли как можно больше водных объектов.

Озеро Сугомак

Одно из трёх составляющих территориально-природного комплекса Сугомак. Озеро является питьевым источником для города Кыштым. Высота над уровнем моря — 258 м.

Знаменит Сугомак и своими островами, которых восемь. В засушливую пору некоторые из них «прирастали» к берегу, становились полуостровами, мысами – как самый большой мыс: Туманный. Названия островов говорили сами за себя: Рыбачий, Малиновый, Утиный, Охотничий, Березовый.

Васькин ключ

Любимый родник жителей Кыштыма.

Сильная струя воды вырывается из под полотна дороги и как бы раздвигая аркой на две половины корни сосны, тут же образует, небольшой поверхности воды, зеркало.

Диаметр «котла» родника не более 0,5 метра, глубина 0,3 метра. Ручей истекающий быстр. Вода уходит в болото, расположенное на западе от разлива — северо-западный рукав Кыштымского пруда.

Вода в роднике чистая, питьевая. Зимой родник не замерзает. Находясь в стороне от авто и туристских дорог, он мало посещаем и потому состояние его отличное.

Во времена «золотой лихорадки» вода окрестных ручьев была мутной от грунтовых взвесей, поэтому старатели для питья и приготовления на кострах пищи брали воду именно из Васькиного ключа.

Родник Марьины слезы

«Марьины слезы» располагаются выше уровня озера Сугомак на 30 метров. Родник течет в сторону озера, заболачивая площадь около 100 квадратных метров и образуя 300-метровый по длине ручей. А по течению ниже можно обнаружить небольшой водоем и еще один родничок, водой которого местные жители и туристы тоже пользуются для питья. Близость «Марьиных слез» к горе Сугомак и Сугомакской пещере сделали популярность родника чуть ли не самой большой в районе. В дни свадеб из Кыштыма приезжают молодожены и гости — здесь делают памятные фото и бросают в воду монеты на счастье.

Кстати, это не все родники, спрятанные в лесах между Сугомаком и Егозой. Остальные вы можете найти и исследовать сами.