Отдых на озере Тургояк ограничат в Челябинской области

Туристов в Челябинской области предупредили об ограничении отдыха на озере Тургояк. Рядом с водоемом организуют специальные посты.

По информации управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Миасса, отдых возле Тургояка будет возможен только на организованных площадках.

«С 10 мая вновь будут организованы посты на озере Тургояк. Всех, кто захочет попасть в лесной массив в районе водоема, будут разворачивать», — говорится в сообщении ведомства.

Причина ограничения въезда в акваторию — сложная обстановка с возгораниями. В большинстве районов региона сохраняется высокая пожарная опасность — IV класс горимости леса по региональной шкале.

Специалисты напоминают, что действует особый противопожарный режим, и разведение огня находится под запретом.

«Вход и въезд в леса в период особого противопожарного режима запрещены. Любые вело- и мотопрогулки вокруг Тургояка или просто по лесам округа также запрещены», — добавили в управлении.

Организаторы отдыха должны обращаться за пропусками в «Управление ГОЧС».

https://www.cheltv.ru/otdyh-na-ozere-turgoyak/