Парад Победы в Озерске (фото)

Сегодня, 11 мая, губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с председателем избирательной комиссии Челябинской области Евгением Голицыным и обсудил с ним вопросы предстоящих избирательных кампаний. Подробнее
С 1 мая 2022 г. семьи с низким доходом могут претендовать на получение новых социальных выплат на детей в возрасте от 8 до 17 лет. Люди, которым будут одобрены выплаты, смогут получать их прямо дома — деньги доставят почтальоны. Подробнее
В связи с истечением в 2021 году срока полномочий Общественной молодежной палаты при Собрании депутатов Озерского городского округа в соответствии с Уставом Озерского городского округа, Положением об Общественной молодежной палате при Собрании депутатов Озерского городского округа, утвержденное решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 05.07.2006 № 111 (с изменениями от 16.06.2010 № 149, 25.04.2012 № 63, 27.10.2016 № 182, 24.10.2019 № 154) объявляется формирование нового состава Общественной молодежной палаты при Собрании депутатов Озерского городского округа. Подробнее
По данным Челябинского ЦГМС (http://www.chelpogoda.ru/): 9-10 мая в большинстве районов Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости леса по региональной шкале). Подробнее
С праздником! С Днем Победы, дорогие наши подписчики!
Сегодня мы благодарим наших дедов за героизм и отвагу! Хотим каждому пожелать доброты, здоровья, спокойных дней, истинной дружбы и безграничной веры в себя и в лучшее в мире. Желаю вам любви, светлой радости, счастья и гармонии в семье. Берегите родных и близких! Подробнее