Парад Победы в Озерске (фото)

С праздником! С Днем Победы, дорогие наши подписчики!

Сегодня мы благодарим наших дедов за героизм и отвагу! Хотим каждому пожелать доброты, здоровья, спокойных дней, истинной дружбы и безграничной веры в себя и в лучшее в мире. Желаю вам любви, светлой радости, счастья и гармонии в семье. Берегите родных и близких! Подробнее