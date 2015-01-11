Полицейские Озерска обеспечили охрану общественного порядка в майские праздники.

9 мая под руководством начальника Управления МВД России по ЗАТО г.Озерск полковника полиции Кирилла Черепенькина личный состав сотрудников Озерской полиции заступил на охрану общественного порядка в период проведения торжественных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы.

При проведении инструктажа личного состава по охране общественного порядка Кирилл Сергеевич акцентировал внимание на вежливое и корректное обращении с людьми, недопущении правонарушений, оказание любой возможной помощи ветеранам и жителям Озерского городского округа.

Охрану правопорядка и общественной безопасности в ходе праздничных мероприятий совместно с сотрудниками Управления осуществляли другие силовые структуры, представители добровольной народной дружины и работники частных охранных организаций.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения инспекторы ДПС ОГИБДД осуществляли распределительно-регулировочные действия.

Всего в мероприятиях приняли участие более 15 000 жителей Озерского городского округа, их них около 5000 граждан присоединились к международной общественной акции «Бессмертный полк».

Благодаря принятым профилактическим мерам при проведении торжественных мероприятий нарушений общественного порядка и общественной безопасности допущено не было.