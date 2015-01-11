Историческое просвещение для российских первоклассников начнется с 1 сентября.

С 1 сентября расширятся возможности исторического просвещения для российских школьников. В младших классах будет усилена историческая составляющая в рамках предметов «Окружающий мир», «Основы религии и светской этики» (4-й класс). При этом нагрузка на детей не будет увеличиваться, сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.

Образовательные и воспитательные программы включат такие направления, как встречи с выдающимися историками, культурологами, краеведами, проведение исторических реконструкций, организация школьных спектаклей на историческую тематику для младших классов и многое другое.

«Поступившие идеи мы обсудим с региональными министрами, а также с экспертами Российского исторического общества, Российского военно-исторического общества, Российского общества „Знание“. В конце мая во все регионы мы направим рекомендации и для учителей начальных классов, и для классных руководителей, и для учителей истории»,

— заявил министр.

Также с 1 сентября, помимо поднятия флага и исполнения гимна в начале учебной недели по понедельникам, в школах будут проводиться уроки «Разговоры о важном», где школьники в том числе смогут обсудить события, которые произошли в их школе, в регионе, в стране.

Такие уроки будут вести классные руководители в рамках часов, которые предусмотрены на внеурочную деятельность. Еще одним важным нововведением станут киноуроки.

Сергей Кравцов сообщил, что уже в мае на базе Российского исторического общества активисты движения «Сила — в правде!» примут участие в дискуссии, посвященной историческому просвещению и сохранению исторической правды. Общение с активом школьников продолжится, их мнение будет учитываться, а самые интересные идеи найдут свое воплощение в системе образования.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/istoricheskoe-prosveshchenie-dlya-rossiyskikh-pervoklassnikov-nachnetsya-s-1-sentyabrya/