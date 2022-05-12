Сотрудники полиции Озерска предотвратили попытку хищения из магазина.

В дежурную часть УМВД России по ЗАТО г.Озерск поступило сообщение от представителя одного из магазинов города о попытке совершения хищения продуктов питания из торгового зала.

На место правонарушения незамедлительно выехали сотрудники патрульно-постовой службы полиции, которые задержали подозреваемую, ей оказалась ранее не судимая жительница г.Озерск 1980 года рождения.

В ходе личного досмотра сотрудниками полиции в сумке женщины обнаружены продукты питания на общую сумму 1865 рублей, за которые она отказалась расплачиваться на кассе. Нарушительница вернула имущество магазину и была доставлена в дежурную часть УМВД России по ЗАТО г.Озерск для дальнейшего разбирательства.