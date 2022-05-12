При начислении пособия на детей 8-17 лет учтут всю недвижимость семьи.

В министерстве социальных отношений Челябинской области рассказали, какая недвижимость будет учитываться при начислении пособия на детей от 8 до 17 лет.

Специалисты подготовили инфографику, в которой даны ответы на самые распространенные вопросы относительно видов имущества. Из нее следует, что при назначении пособия учитывается не только недвижимость – квартиры, дома, нежилые помещения, гаражи, машиноместа и земельные участки, но и транспорт, включая самоходную сельхозтехнику и моторные лодки.

При этом семья может иметь несколько видов имущества одновременно и получать пособие.

По таким же правилам назначаются пособия беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки, на детей от 3 до 8 лет и одиноким родителям на детей от 8 до 17 лет.

https://dostup1.ru/society/Pri-nachislenii-posobiya-na-detey-8-17-let-uchtut-vsyu-nedvizhimost-semi_149637.html