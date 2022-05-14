Сотрудники полиции задержали пьяного водителя без прав.

10 мая в вечернее время в поселке Метлино по адресу улица Клечковского 8, участковым уполномоченным полиции УМВД России по ЗАТО г.Озерск лейтенантом полиции Ильгамом Шакировым совместно с инспекторами ДПС ОГИБДД задержан житель села Большой Куяш 1985 года рождения, не имеющий водительского удостоверения, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, под управлением автомобиля ВАЗ-2101 не зарегистрированным в установленном порядке.

Водитель ВАЗ-2101 отказался выполнять неоднократные законные требования сотрудников полиции об остановке транспортного средства и продолжил движение, после чего стражами правопорядка было организовано преследование, в ходе которого автомобиль нарушителя был зажат между двумя служебными транспортными средствами. При попытке скрыться от сотрудников полиции, нарушитель совершил наезд задним ходом на служебный автомобиль участкового уполномоченного, в результате чего оба транспортных средства получили механические повреждения. После столкновения нарушитель был задержан.

В отношении данного гражданина были составлены протоколы об административных правонарушениях предусмотренные частью 3 статьи 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами), частью 1 статьи 12.1КоАП РФ (Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке), частью 2 статьи 12.25 КоАП РФ (Невыполнение законного требования сотрудника полиции, должностного лица таможенного органа или должностного лица федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере транспорта, об остановке транспортного средства). Максимальная санкция по данным статьям предусматривает наказание в виде административного ареста до 15 суток.

Производство по административным материалам направлено в суд для дальнейшего рассмотрения и принятия решения. Автомобиль нарушителя помещен на штрафстоянку.