В районе «Егозы» идут работы по маркировке экотроп.

Вовсю идут работы по маркировке экологических троп "Егоза-Сугомак".

Итак, таблички появились на тропах:

-Панорама (с парковки до вершины Егозы)

-Кольцо (лесная тропа здоровья)

-Туда и обратно (самая насыщенная тропа от Егозы до Сугомака и обратно)

Осталось добавить кое-какие стационарные элементы навигации, обновить информационные стенды и сделать смотровую площадку на вершине Егозы и первая часть проекта будет готова!

Сайт проекта, где будут аккумулироваться все схемы и информация о тропах - http://egoza-sugomak.ru/