В районе «Егозы» идут работы по маркировке экотроп.

Вовсю идут работы по маркировке экологических троп "Егоза-Сугомак".
Итак, таблички появились на тропах:
-Панорама (с парковки до вершины Егозы)
-Кольцо (лесная тропа здоровья)
-Туда и обратно (самая насыщенная тропа от Егозы до Сугомака и обратно)
Осталось добавить кое-какие стационарные элементы навигации, обновить информационные стенды и сделать смотровую площадку на вершине Егозы и первая часть проекта будет готова!
Сайт проекта, где будут аккумулироваться все схемы и информация о тропах - http://egoza-sugomak.ru/