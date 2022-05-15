За активное голосование по выбору объектов благоустройства в 2023 году муниципалитеты й области получат 62 млн рублей

Дополнительные средства, которые можно будет потратить на преображение территорий, получат те города и районы Челябинской области, жители которых наиболее активно проголосуют за выбор объектов благоустройства на 2023 год на платформе za.gorodsreda.ru.

Онлайн-голосование на платформе проходит с 15 апреля по 30 мая 2022 года.

При этом общий премиальный фонд в этом году увеличен до 62 млн рублей.

В этом году выделено три группы муниципальных образований, в каждой из которых предусмотрены призовые места

1 группа - Челябинский и Магнитогорский городские округа. При условии участия в голосовании не менее 20 % от жителей 14 лет и старше один из этих городов получит 20 млн рублей дополнительных средств.

2 группа включает все остальные городские округа Челябинской области. Дополнительное финансирование предусмотрено для трех победителей, в бюджеты которых будет направлено 10, 7 и 4 млн рублей за первое, второе и третье места соответственно.

3 группа (с аналогичным количеством призовых мест и объемом премиального фонда) включает все муниципальные районы Челябинской области.

Средства областного бюджета будут направлены победителям после официального подведения итогов голосования.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/50851/