Остановки по садовому маршруту №17.

Список остановок по садовому маршруту №17:
В прямом направлении: Сквер первостроителей, Вечный огонь, ДК «Маяк», Типография, ЮУС, магазин «Русь», магазин «Мебельный», «Экспресс», УМР, СНТ «Тюльпан», «Березовая роща», «Новое кладбище», «СНТ «Разъезд А», «Новое кладбище», «Сады поселка № 2», «ул.Южная», «Почта поселка № 2», «КПП № 4», «НСТ «Акакуль».
В обратном направлении: «НСТ «Акакуль», «КПП № 4», «Почта поселка № 2», «ул.Южная», «Сады поселка № 2», «Новое кладбище», «СНТ «Разъезд А», «Новое кладбище», «Березовая роща», СНТ «Тюльпан», ул.Дзержинского,54, магазин «Книги»,
магазин «Универсам», ГТС, КСК «Лидер», Типография, ул.Блюхера,1, Универмаг, Вечный огонь, Сквер первостроителей.