В Озерске выступил всемирно известный пианист Борис Березовский

16 мая в Озерске на сцене Акустического филармонического зала Детской музыкальной школы №1 состоялся концерт в рамках программы «Андрей Комаров приглашает» с участием знаменитого пианиста, заслуженного артиста России Бориса Березовского и Уральского молодёжного симфонического оркестра (УМСО).

Впервые концерт прошел в партнерстве со Свердловской государственной академической филармонией.

В этот вечер Борис Березовский выступал с оркестром без дирижера – именно так выдающийся пианист виртуозно исполняет сложнейшие симфонические произведения, экспериментирует и ищет новые звучания. В программе вечера прозвучала соната №2 для фортепиано С. Рахманинова, концерт для фортепиано с оркестром Р.Шумана и концерт №2 для фортепиано с оркестром П. Чайковского.

Настоящим подарком для поклонников классической музыки стала творческая встреча с Борисом Березовским. Учащиеся и педагоги озерской музыкальной школы, студенты и преподаватели Озерского государственного колледжа искусств узнали о творческом пути пианиста, о том, как он пришел в музыку, первых учителях и любимых композиторах, и, конечно, спросили о том, где он черпает вдохновение для своих смелых творческих экспериментов.

«Борис Березовский посетил наш город впервые, и для Озерска это был невероятной музыкальный вечер. Необычный формат – выступление без дирижера – стало удивлением для всех зрителей. Борис Вадимович – талантливейший пианист с большой буквы. Помимо активной концертной деятельности, он преподаёт в Московской средней специальной музыкальной школе им. Гнесиных. Педагогический опыт, которым он поделился с учителями и будущими музыкантами в рамках творческий встречи, был для всех бесценен», - отметила Лариса Кузнеченкова, директор Детской музыкальной школы № 1 г. Озерска.

Музыкальные вечера «Андрей Комарова приглашает» проводятся по инициативе и при финансовой поддержке почетного гражданина Челябинской области Андрея Комарова. Программа направлена на знакомство жителей Озерска с творчеством исполнителей мирового уровня, а также на профессиональное развитие педагогов и воспитанников детских музыкальных школ.

Сегодня Озерск по праву можно считать центром культурной жизни Южного Урала. В рамках сезона 2021/2022 в новом акустическом филармоническом зале ДМШ№1 уже состоялись выступления: пианиста Константина Емельянова, виолончелиста Александра Рамма, Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан, Московского джазового оркестра Игоря Бутмана, пианиста-виртуоза Олега Аккуратова, народного артиста России, органиста Владимира Хомякова.

Для справки:

Борис Березовский - заслуженный артист России, лауреат премии Музыкального журнала BBC в номинации «Лучший инструменталист» (2006), премии газеты «Музыкальное обозрение» в номинации «Персона года» (2013), премии города Москвы в номинации «Музыкальное искусство» (2015). Носит звание Steinway Artist.

Обучался в Московской консерватории в классе Элисо Вирсаладзе и частным образом у Александра Саца. В 18 лет завоевал IV премию Международного конкурса пианистов в Лидсе (Великобритания), в 19 – дебютировал в лондонском Вигмор-холле, в 20 – в концертном зале Лувра в Париже. В 21 год стал победителем IX Международного конкурса им. П.И. Чайковского в Москве. С этого момента началась международная карьера пианиста.

Его сольные концерты проходят в лучших залах мира, таких как Берлинская филармония, амстердамский Консертгебау, лондонский Ройал Фестивал-холл, Театр Елисейских Полей в Париже, венский Концертхаус, Дворец изящных искусств в Брюсселе, зал «Мегарон» в Афинах, Большой зал Московской консерватории, Концертный зал им. П.И. Чайковского и другие.

В обширной дискографии пианиста – около 40 сольных и ансамблевых CD и DVD.

Музыкант является участником масштабных музыкальных фестивалей, активно гастролирует по России, проводит авторские фестивали, в том числе Фестиваль Бориса Березовского в Екатеринбурге (2012, 2014, 2020), Всероссийский фестиваль-конкурс «Музыка Земли» в Москве (2014–2018), «Метнер-фестиваль» в Москве, Екатеринбурге и Владимире (2006–2011), Международный музыкальный фестиваль в формате open-air «Летние вечера в Елабуге» (с 2018 года).

Борис Березовский выступал с самыми известными оркестрами мира: Королевским оркестром Консертгебау (Амстердам), лондонским «Филармония», Роттердамским, Берлинским, Мюнхенским и Гамбургским филармоническими, оркестрами Дрезденской государственной капеллы и Академии Санта-Чечилия (Рим), Национальным оркестром Франции, Нью-Йоркским филармоническим оркестром, Симфоническим оркестром Мариинского театра, Российским национальным оркестром, Национальным филармоническим оркестром России, Симфоническим оркестром Монреаля, Венгерским национальным оркестром, Симфоническим оркестром NHK (Токио), Гонконгским филармоническим оркестром и другими. Сотрудничал с выдающимися дирижёрами.

В последние годы выступает с оркестрами без дирижёра.

С 2019 года преподаёт в Московской средней специальной музыкальной школе (колледже) им. Гнесиных.

Уральский молодёжный симфонический оркестр — Филармоническая академия

В 2022 году Уральскому молодёжному симфоническому оркестру (УМСО) исполнилось 15 лет. Он был задуман как Филармоническая академия — высшая школа оркестрового мастерства для старейшего коллектива Свердловской филармонии — Уральского филармонического оркестра. Одним из первых преемственность отметил Юрий Башмет, назвавший УМСО «будущим уральских филармоников». Однако Молодёжный оркестр оказался успешен и как концертирующий коллектив. Ежегодно он готовит свыше 60 новых программ и проводит более 80 концертов. Сегодня в оркестре 83 музыканта в возрасте от 18 до 33 лет. Это студенты и выпускники Уральской специальной музыкальной школы (колледжа), Свердловского музыкального училища и Уральской государственной консерватории. В разные годы из «оркестровой академии» выпустились свыше 50 музыкантов, которые сегодня играют в 15 оркестрах в России и по всему миру от Испании до Китая.

С первого года существования коллектива с ним работали выдающиеся дирижеры-педагоги: народные артисты СССР Владимир Федосеев и Саулюс Сондецкис, художественный руководитель Санкт-Петербургского Дома музыки Сергей Ролдугин, народный артист Республики Татарстан Рустем Абязов, концертмейстер оркестра Большого театра России, преподаватель Московской консерватории Михаил Цинман, всемирно известный скрипач и руководитель собственной школы в Кремоне (Италия) Сергей Крылов, концертмейстер Симфонического оркестра Санкт-Петербургской филармонии Лев Клычков, народный артист России Дмитрий Лисс.

УМСО — участник значимых международных фестивалей в России и за рубежом.

В Свердловской филармонии оркестр представляет собственные абонементные программы, участвует в инновационных интерактивных проектах «Вузовские недели» для студенчества Екатеринбурга и «Филармонический уроках» для десятиклассников города, в просветительских программах и благотворительных акциях филармонии для воспитанников детских домов.

Коллективом записаны три диска с музыкой Н. Мясковского (Naxos,2018), М. Глинки, Н. Римского-Корсакова, П. Чайковского и А. Дворжака (Mirare. 2019).

Текст и фото пресс-службы Андрея Комарова.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/50862/