Муниципальные бани переходят на летний режим и продолжают работать

В связи с переходом на летний график работы незначительно сокращается количество рабочих дней, но услуги продолжают предоставляться. Стоимость посещений остаётся без изменений.

В Озерском городском округе в настоящее время работают три муниципальных бани:

Баня №1 по адресу ул. Ермолаева,2, телефон – 2-86-88.

Баня №3 в мкр. Татыш по адресу ул. Трудящихся,35а, телефон – 9-57-13.

Оздоровительная баня по адресу пр. К. Маркса,33, телефон администратора – 7-32-65, телефон кассы – 7-73-88.

Так же, как и в прошлые годы, в середине мая муниципальные бани переходят на летний график:

Баня №1 (ул. Ермолаева,2) работает в пятницу, субботу и воскресенье с 13:00 до 21:00 часа (последний сеанс на 19:00 часов).

Баня №3 в мкр. Татыш по адресу ул. Трудящихся,35а работает в воскресенье с 13:00 до 21:00 часа (последний сеанс на 19:00 часов).

Оздоровительная баня (пр. К. Маркса,33) работает в субботу (мужской день) и воскресенье (женский день) с 13:00 до 21:00 часа (последний сеанс на 19:00 часов).

Отделения «Люкс» будут работать по предварительным заявкам жителей как в выходные, так и в рабочие дни.

Стоимость посещений: в банях №1 и №3 на 13:00 и 15:00 часов – 280 рублей (2 часа), на 17:00 и 19:00 часов – 330 рублей (2 часа). В оздоровительной бане на 13:00 и 15:00 часов – 310 рублей (2 часа), на 17:00 и 19:00 часов – 380 рублей (2 часа).

Как пояснил директор МУП «Лоск», в период отключения горячей воды бани продолжат свою работу, поскольку у предприятия есть возможность готовить горячую воду самостоятельно при помощи водонагревателей. Также он отметил, что сложности в работе предприятия существуют, но они решаются в рабочем порядке, и услуги банного комплекса жителям округа будут предоставляться.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/50870/