Смертность от COVID-19 в Челябинской области подскочила втрое.

Динамика смертности от коронавируса на Южном Урале продолжает оставаться нестабильной – за минувшие сутки она показала троекратный скачок.

За вчерашний день в Челябинской области скончались шесть человек при двух-трех в предыдущие дни. Таким образом, с учетом этой цифры за все время пандемии COVID-19 унес жизни 8 923 жителей.

При этом показатели заболеваемости в регионе продолжают снижаться. За сутки медики сделали 125 новых подтверждений. Предыдущий показатель равнялся 127. За это же время выписали 135 пациентов.

Всего же в регионе зафиксировано 330 тыс. 315 случаев заболевания и 319 тыс. 518 случаев выздоровления.

На данный момент в регионе насчитывается 1 826 больных.

https://dostup1.ru/medicine/Smertnost-ot-COVID-19-v-Chelyabinskoy-oblasti-podskochila-vtroe_149834.html