Автомобили «Урал» пройдут по «Шелковому пути» в 2022 году

Автомобили «Урал» примут участие в международном ралли «Шелковый путь» – гонка стартует в июле в Астрахани и, объединив несколько регионов, финиширует через 4 380 км в Москве.

Представители автомобильного завода «Урал» (Миасс, Челябинская область), руководитель управления спорта и форсированных испытаний Дмитрий Наговицын и руководитель пресс-службы Ольга Марина, приняли участие в пресс-конференции, посвященной проведению ралли в 2022 году.

Основным вопросом пресс-конференции стали детали и тонкости нового маршрута гонки. Общая продолжительность гонки составит 4 380 километров, 2 800 из которых – спецучастки; 16 июля победители гонки торжественно пересекут финишный створ в Москве, на Красной площади.

В этом году автомобильный завод «Урал» присоединится к столь масштабному событию автоспорта. От предприятия будут представлены четыре автомобиля. Это бескапотные и капотные версии полноприводных грузовиков, среди которых два бортовых автомобиля на шасси «Урал Next» и два вахтовых автобуса на шасси «Урал М» и «Урал Next». Машины предприятия с командой водителей пройдут по всему маршруту. Правда пока «Уралы» выйдут на трассу только ради опыта, который они получат в рамках технической поддержки организаторов и участников международного заезда. Эти знания позволят заводу лучше подготовиться к возможному участию в качестве спортивной команды в 2023 году.

«В этом году на старт могут выйти спортсмены из России, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана. Мы на связи с гонщиками из других стран, они заверяют нас в искренней дружбе, но в этом году участие принять не смогут. Тем не менее, самое важное, что гонка состоится. Важна для нас и поддержка автомобильных партнеров – автомобильных заводов «КАМАЗ», «УРАЛ», «АвтоВАЗ» и др.», – подчеркнул в ходе пресс-конференции руководитель проекта Международное ралли «Шелковый путь» Владимир Чагин.

Он также отметил, что участники и болельщики по ходу гонки откроют для себя красоты российских городов и многообразие природных ландшафтов, встречающихся на пути каравана, а также прикоснутся к многовековой истории России – «Шелковый путь» 2022 года приурочен к празднованию 350-летия со дня рождения императора Петра I, что играет важную образовательную роль.

https://dostup1.ru/society/Avtomobili-Ural-proydut-po-Shelkovomu-puti-v-2022-godu_149954.html