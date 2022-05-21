Госавтоинспекция напоминает правила движения на электросамокатах, гироскутерах, сигвеях, моноколесах и велосипедах.

Сегодня на улицах городов нередко можно встретить множество людей, в том числе, детей и подростков, как на обычных велосипедах, так и на альтернативном транспорте: моноколесо, гироскутер, электросамокат и др. Вместе с тем, не все знают, что при управлении такими транспортными средствами и устройствами тоже необходимо соблюдать Правила дорожного движения.

Многие горожане игнорируют требования Правил дорожного движения – результатом такого поведения становятся дорожно – транспортные происшествия. Так за 4 месяца текущего года на территории Челябинской области зарегистрировано 5 ДТП, где участники использовали электросамокаты. В одном из них есть погибший, еще один был травмирован. С участием велосипедистов зарегистрировано 16 ДТП, в них пострадали 17 человек, в том числе 9 несовершеннолетних.

Сотрудники Госавтоинспекции регулярно проводят профилактическую работу в образовательных организациях с детьми и их родителями, но с наступлением теплых дней горожане, в том числе и дети, ведут себя неосмотрительно. Допускают нарушения правил: пересекают проезжую часть по «пешеходному переходу» на велосипеде, не спешиваясь, не убеждаются в безопасности своего маневра, выезжают на проезжую часть тем самым подвергают опасности и себя и других участников дорожного движения.

Госавтоинспекция напоминает, велосипед – это транспортное средство, правила управления которым прописаны в разделе 24 ПДД РФ. Наиболее частая причина ДТП с участием велосипедистов является несоблюдение правил пересечения проезжей части велосипедистом. Чтобы пересечь проезжую часть- велосипедист обязан сойти с велосипеда и вести его рядом с собой. До 14 лет выезд на проезжую часть дороги велосипедистам запрещен.

При управлении СИМ (средствами индивидуальной мобильности), также следует соблюдать ПДД. В соответствии с Правилами дорожного движения Российской Федерации лица, использующие для передвижения роликовые коньки, самокаты и иные аналогичные средства (СИМ), приравниваются к пешеходам, а значит должны: двигаться только по тротуарам, пешеходным дорожкам, велопешеходным дорожкам. При пересечении проезжей части по пешеходному переходу обязаны спешиваться.

Управляя средством индивидуальной мобильности, необходимо быть предельно внимательными, так как скорость, данных средств передвижения, превышает скорость пешехода. Водители транспортных средств не могут вовремя отреагировать и принять меры экстренного торможения, вплоть до полной остановки.

Уважаемые граждане! Будьте осторожны и внимательны, соблюдайте ПДД!