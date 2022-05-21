На Южном Урале объявлено штормовое предупреждение из-за града и ветра.

ГУ МЧС по Челябинской области объявило штормовое предупреждение – по данным Челябинского Гидрометцентра 23 мая местами по области ожидаются грозы, на крайнем юге возможен град, порывы ветра до 20 м/с, при грозе – до 23 м/с.

Ухудшение погодных условий произойдет на фоне неустойчивой температуры – днем в регионе будет от 8 до 13 градусов, и только на юге – от 13 до 18.

При усилении ветра рекомендуется ограничить выход из зданий. Важно взять на особый контроль детей и не оставлять их без присмотра. Если сильный ветер или град застали на улице, необходимо укрыться в ближайшем здании. Не стоит прятаться около стен домов. Это же относится и к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям.

https://dostup1.ru/society/Na-Yuzhnom-Urale-obyavleno-shtormovoe-preduprezhdenie-iz-za-grada-i-vetra_149982.html