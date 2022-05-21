В озерских школах проходят праздники Последнего звонка.

В этом году Последние звонки проходят в очном формате и во многих школах на свежем воздухе. После двухлетнего перерыва родителям также было дано добро на посещение этих торжественных линеек. В лицее №23 на праздничном мероприятии побывал глава округа Евгений Щербаков.

Последний звонок – одновременно грустный и радостный праздник.

Для выпускников это прощание с детством и начало новой жизни, для первоклашек – главнейший самостоятельный рубеж, который был успешно преодолен. Последний звонок – одно из тех событий, что остаются в памяти на всю жизнь.

На празднике последнего звонка в лицее №23 присутствовали глава округа Евгений Щербаков, депутат Собрания депутатов округа, руководитель Общественной приёмной губернатора Челябинской области в Озерске Валентина Сылько, начальник Управления образования администрации Любовь Горбунова. Обращаясь к будущим выпускникам, Евгений Щербаков с теплотой и гордостью вспомнил о том, что тоже является выпускником этого учебного заведения:

– Существует такое понятие школьные годы – чудесные, я уверен, что с годами вы будете вспоминать тот путь, который вы прошли здесь в лицее №23, с чувством большой благодарности к своим родителям, педагогам, всем тем, кто вам помогал и благодаря кому вы состоялись в жизни. Это понимание придёт с возрастом.

Сегодня у вас праздник. Я вам желаю хорошо сдать выпускные экзамены, выстроить правильные приоритеты, выбрать для себя профессию, которая будет вам по душе и принесёт пользу как можно большему количеству людей. Я уверен, что вы станете успешными людьми!

Красивые, блистательные и талантливые выпускники стоят на торжественной линейке вместе со своими классными руководителями. Поддержать своих детей пришли родители, которые ими гордятся и очень за них волнуются. В этот день у всех на глазах слёзы. Старшеклассники парами танцуют вальс, первоклашки дарят им на память подарки и открытки. Школьный двор заполнен разноцветными воздушными шарами.

Последний звонок знаменует начало нового жизненного этапа. На память об этом красивом празднике останутся фотографии и воспоминания о школьной жизни.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/50927/