Коллектив Клинической больницы №71 отметил 75-летний юбилей.

В этом году коллектив Клинической больницы №71 отметил знаменательный юбилей. 20 мая большой праздник, посвящённый этой дате, собрал в театре «Наш дом» работников медицинского учреждения, ветеранов и многочисленных гостей.

Первым с приветственной речью на сцену поднялся главный врач клинической больницы Евгений Фомин. Он обратился к своему коллективу со словами благодарности и искренней признательности за самоотверженный труд. Евгений Фомин подчеркнул, что на протяжении десятилетий озерские медики закладывали, создавали, развивали и продолжают совершенствовать систему городского здравоохранения, которая работает на благо жителей округа.

Напомним, что Клиническая больница №71 – одно из старейших и крупных учреждений города. Благодаря стараниям тысяч сотрудников медсанчасти за многие годы медико-санитарный отдел, состоящий из одного барачного здания, вырос до разветвленной структуры медицинских отделений клинической больницы, которая сегодня является одной из самых больших в системе Федерального медико-биологического агентства России, а также стала окружным центром для медсанчастей и клинических больниц структуры ФМБА в Уральском федеральном округе.

От лица руководителя ФМБА России Вероники Скворцовой поздравительный адрес в честь юбилея зачитал заместитель начальника Управления организации медицинской помощи и промышленной медицины ФМБА России Сергей Михеев. В поздравлении, в частности, было особо отмечено, что 75 лет назад учреждение первым в стране приступило к решению важнейшей государственной задачи, связанной с медицинским обеспечением работников первого отечественного предприятия атомной промышленности ФГУП «ПО «Маяк» и жителей особой территории ЗАТО города Озерска.

– Такого в стране раньше не было и на плечи коллектива больницы, ваших предшественников, легли все трудности первопроходцев. Но вы с честью выдержали все испытания. Выражаю уверенность в том, что в скором времени Клиническая больница №71 сможет достичь еще больших высот. Желаю всем здоровья, процветания и дальнейшего развития, – обратился к собравшимся в зале Сергей Михеев.

Поздравила коллектив Клинической больницы №71 и заместитель министра здравоохранения Челябинской области Татьяна Колчинская, которая выразила уверенность, что история озерской медсанчасти вдохновит ее сотрудников на новые свершения в деле улучшения здоровья горожан.

Свои поздравления передали озерчанам коллеги из сводного медицинского отряда, который сейчас находится на боевом дежурстве в Белгородской области и спасает жизни в условиях проведения спецоперации.

От имени жителей Озерского городского округа коллектив Клинической больницы №71 поздравили глава округа Евгений Щербаков, председатель Собрания депутатов округа Сергей Гергенрейдер, заместитель главы округа Олег Ланге.

– Ваш труд необходим озерчанам. У коллектива Клинической больницы славное прошлое и большое будущее, желаю всем здоровья, счастья и процветания на долгие годы, – обратился к руководителю Клинической больницы №71 и её коллективу глава округа.

Вместе с памятным адресом Евгений Щербаков передал Евгению Фомину копию важного исторического документа, свидетельствующего о дате основания Клинической больницы №71. Документ храниться в архиве. Приказ директора завода от 20 мая 1947 года по вопросу организации медико-санитарного обслуживания трудящихся, ранее он был засекречен.

К поздравлению главы округа присоединился Сергей Гергенрейдер:

– Сегодня Клиническая больница – это современное и динамично развивающееся учреждение. Сохраняя традиции, заложенные ветеранами, и, ориентируясь на требования настоящего времени, вы выполняете главную задачу – оказываете качественную медицинскую помощь жителям Озерского городского округа. От всей души поздравляем вас и благодарим за ваше трудолюбие, профессионализм, верность профессии. Желаю здоровья вам и вашим семьям.

Руководители органов местного самоуправления вручили юбилярам праздничную корзину с цветами, а также наградили работников Клинической больницы №71 Почетными грамотами администрации.

Об истории создания медсанотдела, о значении Клинической больницы №71 в судьбе округа говорил также директор ФГУП «ПО «Маяк» Михаил Похлебаев. В качестве юбилейного подарка «Маяк» предоставил коллективу Клинической больницы путевки на оздоровительное лечение в профилакторий градообразующего предприятия.

– Все эти годы рос и развивался «Маяк», с нами росла и наша главная лечебница. Сегодня это полноценный медицинский комплекс, благодаря которому мы с вами живем в здравии и постоянно убеждаемся в профессионализме наших медиков. Ваш труд самоотвержен, а мастерство и любовь к людям неоспоримы, – подчеркнул Михаил Похлебаев.

Председатель центрального комитета профсоюза работников атомной энергетики и промышленности Владимир Кузнецов, поздравляя юбиляров, подчеркнул, что несмотря на то, что меняются времена, меняются названия, всегда остается главное – это люди, чье призвание лечить и оберегать здоровье, принимать и спасать жизни, дарить счастье.

Особо теплыми и дорогими для озерских медиков были поздравления коллег-врачей – исполняющего обязанности ректора медакадемии Челябинска Андрея Важенина, главного врача областной больницы скорой помощи Михаила Вербитского, директора ФИБа Сергея Романова, заместителя главного врача Центра гигиены и эпидемиологии Надежды Люхановой, заместителя руководителя МРУ №71 Дмитрия Бетенёва. Особого внимания заслуживает поздравление и подарок, которым руководители всех медсанчастей, входящих в структуру ФМБА по Уральскому федеральному округу решили порадовать виновников торжества – это саженцы голубых елей.

На юбилейном вечере чествовали ветеранов Клинической больницы №71, а также дали путевку в жизнь молодым врачам, которые совсем недавно приступили к работе.

Праздничную атмосферу вечера украсило выступление оркестра озерской дивизии войск национальной гвардии РФ под руководством майора Алексея Донского.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/50943/