25 мая в отдельных районах области ожидаются дожди и грозы.

В России намерены повысить пенсии, прожиточный минимум и МРОТ – о планах правительства проиндексировать социальные выплаты на 10% сообщают «Ведомости», которым информацию подтвердили три источника. Подробнее
В Центре культуры и досуга молодёжи «Мир» ученики средних и старших классов разных школ Озерского городского округа приняли участие в профилактической встрече с сотрудниками УМВД России по ЗАТО г.Озерск. Подробнее
Межрегиональное управление №71 ФМБА России информирует жителей Озерского городского округа об ухудшении эпидемиологической ситуации по бешенству на территории Озерского городского округа: 20.05.2022г. зарегистрирован лабораторно подтвержденный случай бешенства у крысы, отловленной 15.05.2022г. в районе дома по ул.Монтажников, 58. Подробнее
Празднование этой даты является значительным событием в культурной и духовной жизни Озерского городского округа. Накануне 22 мая в ДК «Строитель» был организован фестиваль искусств и концерт. Подробнее