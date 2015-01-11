В Управлении МВД России по ЗАТО г. Озерск возбуждено уголовное дело по факту присвоения.

В дежурную часть УМВД России по ЗАТО г. Озерск поступило заявление от директора сетевого продовольственного магазина. Женщина сообщила, что из торгового зала похищен товар. Сумма материального ущерба составила свыше 22 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемых в совершении данного противоправного деяния. Ими оказались две местные жительницы – мать и дочь, 1982 и 2003 годов рождения. Молодая родственница, являясь кассиром магазина, имитировала проведение товара через сканер и, используя технические опции кассового аппарата, не пробивала покупки в товарный чек. Тем временем вторая подозреваемая под видом покупателя складывала товар в пакеты, не оплачивая его. Таким образом злоумышленницы похитили продукты питания и бытовую химию на сумму свыше 22 тысяч рублей. Полицейскими установлены два эпизода противоправных действий родственниц.

Следствием УМВД России по ЗАТО г. Озерск возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 160 (присвоение или растрата).

Задержанным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.