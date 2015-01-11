27 мая в 12.00 Центральная городская библиотека Озёрска присоединится к Всероссийской социокультурной акции «Бегущая книга».

Акция пройдет в виде интеллектуального забега, участниками которого станут сотрудники библиотеки, а тема - "Литература для детей". Каждому участнику (озерчанину) будет задан один вопрос, на который он должен ответить. За правильный ответ участник получит приз от библиотеки.

Забег пройдет при поддержке Госкорпорации «Росатом», программы «Территория культуры Росатома», ряда волонтёрских организаций в целях популяризации библиотеки и чтения, а так же, активизации интереса людей к посещению городских библиотек.

Дорогие озерчане, будьте готовы ответить на наши вопросы!

И если вы увидите человека в белой футболке «Бегущая книга», спешите поймать свою удачу!

https://бегущаякнига.рф.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/50960/