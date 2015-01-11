Провожаем холодную весну и встречаем, надеемся, теплое лето!

Афиша на 27-29 мая!

Все выходные:

Глк "Егоза":

28 мая

с 11:00 до 15:00 - работаем (в т.ч. подъёмник) для гостей и райдеров "Байк Парк Егоза"

с 16:00 начинается ЕГОЗАРОК | рок-пикник под горой

29 мая

с 11:00 до 16:00 - работаем (в т.ч. подъёмник) для гостей и райдеров "Байк Парк Егоза"

Театр кукол "Золотой петушок": в субботу утром рыжая сказка о приключениях хитрой лисички.

Вечером «Концерт №1» от театра танца «ОКНА»

В воскресенье: закрытие театрального юбилейного сезона! Волшебная сказка о смене времён года.

Пятница, 27-ое мая

С 10 до 18.00 Городской музей

Выставка «Хаос и космос: пещерная живопись Южного Урала», предоставленная Музеем народов и технологий Южно-Уральского государственного университета.

На выставке будут представлены древнейшие рисунки из пещер Шульган-Таш (Капова) и Игнатьевской, насчитывающие около 18 тысяч лет. Произведения живописцев каменного века отображены в виде авторских фотографий и 3D копий. Также на выставке представлена виртуальная 3D модель пещеры Шульган-Таш, и многое другое.

понедельник – четверг с 10.00 до 19.00, в пятницу с 10.00 до 18.00.

Все справки и запись на экскурсии по телефону музея: 2-80-90

Воскресенье, 29-ое мая

10.30 Летний театр в ПКиО

Театр "Наш дом" приготовил спектакли, проходившие как в стенах театра, так и на летней площадке в прошедшем сезоне.

"Зарядка для хвоста" (0+)

16.00 ДК "Маяк"

Школа танцев "E-MOTION" приглашает на отчетный концерт.

18.00 Летний театр в ПКиО

"Сборная СССР" (12+)

Материал подготовила Александра Лебедева.