Сотрудники проверили перевозку несовершеннолетних детей в салонах автомобилей.

25 и 27 мая 2022 года в рамках проведения 1 этапа профилактической акции «Внимание дети!» сотрудники ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск совместно с представителями образовательных организаций города и народной дружины «Озерские автомобилисты» провели проверки водителей на предмет нарушения правил перевозки детей.

25 мая массовая проверка была проведена вблизи 27 школы. За время проведения мероприятия было выявлено 2 нарушения.

Педагоги и родители «Родительского дорожного патруля» МБОУ СОШ №27 приняли активное участие в данном мероприятии. А также провели перед началом летних каникул школьную акцию «Родительский патруль» вблизи школы и напомнили учащимся и их родителям о неукоснительном соблюдении правил перехода проезжей части дороги, правил управления велосипедами и мер безопасности при использовании средств индивидуальной мобильности.

27 мая проверка проводилась на въезде в город Озерск. В проверке приняли участие представители народной дружины «Озерские автомобилисты». В результате проверок выявлено 4 нарушения правил перевозки несовершеннолетних.

По всем фактам нарушений составлены административные материалы по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ «Нарушение требований к перевозке детей, установленных Правил дорожного движения». Данное нарушение влечет наложение административного штрафа на водителя в размере трех тысяч рублей; на должностных лиц - двадцати пяти тысяч рублей; на юридических лиц - ста тысяч рублей.

Госавтоинспекция напоминает!

Детское удерживающее устройство необходимо для обеспечения безопасности и сохранения жизни и здоровья ребенка. Такие проверки в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма сотрудники ГИБДД будут проводить и в дальнейшем.

ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г.Озерск