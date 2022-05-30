Сотрудники полиции проводят проверку готовности городских оздоровительных лагерей к обеспечению безопасности в летний период.

Сотрудники УМВД России по ЗАТО г.Озерск проводят комплекс мероприятий по обеспечению правопорядка и общественной безопасности в период летнего курортного сезона 2022 года.

На летний период текущего года на территории Озерского городского округа организована работа трех загородных оздоровительных лагерей и 15 городских лагерей с дневным пребыванием детей.

Проводятся комиссионные обследования уровня технической укрепленности и антитеррористической защищенности объектов образовательных учреждений, на базе которых будут работать лагеря с дневным пребыванием детей.

Разработаны планы профилактических мероприятий с детьми, включающие в себя беседы, лекции, конкурсы и викторины на правовую тематику, по действиям при возникновении чрезвычайных обстоятельств, в том числе по профилактике пьянства и наркомании среди несовершеннолетних, предупреждение детского травматизма, соблюдение правил дорожного движения.

Передвижение автобусных колонн с детьми будет осуществляться при обязательном сопровождении ДПС.

Наряды полиции будут приближены к детским лагерям, местам массового отдыха населения и пляжам.