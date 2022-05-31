Надёжная кровля и нарядный фасад: в Озерске будут отремонтированы несколько жилых домов.

Вместе со строительством ледовой арены «Высота» и капитальным ремонтом Дворца спорта должна преобразиться не только территория спортивного комплекса, запланировано также обновление и нескольких жилых домов, расположенных по соседству.

Из областного бюджета уже выделены средства для того, чтобы капитально отремонтировать кровли многоквартирных домов, расположенных по адресам: ул. Кирова,11,13,15, ул. Свердлова,28,30,32 и по ул. Лермонтова,27. Следует подчеркнуть, что эти значительные средства выделены не из фонда капитального ремонта, а дополнительно из областного бюджета. Средства эти целевые и могут быть направлены только на выполнение капитального ремонта кровель семи домов, расположенных в районе новой ледовой арены.

Следует обратить особое внимание на то, что от жителей этих домов не потребуется вложения никаких личных средств, речь не идёт также и об увеличении платежей за капитальный ремонт. Надо учитывать, что и на очередность других видов работ, запланированных региональным оператором, таких как ремонт инженерных сетей и строительной части, ремонт кровель также не повлияет.

Отметим, что капитальный ремонт кровель выше названных домов региональным оператором был запланирован на период от 2030 до 2045 годов. Благодаря тому, что областной бюджет направил на эти цели в Озерский городской округ около 46 млн рублей, работы по капитальному ремонту будут выполнены уже в этом году.

По оценке специалистов, шиферные кровли этих домов уже отслужили свой строк. Кроме того, требует замены и стропильная часть, которая за десятилетия эксплуатации утратила свою надёжность и требует замены. Новые кровли будут выполнены из современных материалов – металлочерепицы с полимерным покрытием, которая прослужит не один десяток лет. На нескольких домах будут смонтированы также и водоотливы.

– В этом плане не стоит ждать каких-либо нештатных ситуаций, а пользуясь предоставленной возможностью, надо выполнить ремонт в ближайшее время. Тем более, что по инициативе Андрея Комарова губернатор Челябинской области Алексей Текслер нашёл возможность выделить Озерскому городскому округу из бюджета области средства для того, чтобы привести кровли в надлежащее состояние не через 15-20 лет, а уже в этом году, – отметил первый заместитель главы округа Иван Сбитнев.

Помимо ремонта кровель за счёт средств инвестора – нашего земляка и мецената Андрея Комарова у этих семи домов будут обновлены и фасады. Этот комплексный подход необходим для того, чтобы современное архитектурное решение фасадов ледовой арены «Высота» и открытых спортивных площадок гармонично сочеталось с жилой застройкой советского времени. А новая кровля надёжно защищала дом и его жильцов.

Важно отметить, что в конкурсную документацию по выбору подрядчика включено обязательное требование, чтобы у исполнителя работ была соответствующая материально-техническая база, квалифицированный персонал и оборудование. Такой подход является гарантией надёжности подрядчика, который будет выполнять капитальный ремонт кровель. Кроме того, не предусмотрены никакие авансовые платежи. Оплата выполненных работ будет производится только по факту и только после того, как все работы будут сделаны в срок с надлежащим качеством. Строительный контроль за ходом работ будет осуществлять муниципальное учреждение «Управление капитального строительства» администрации, где есть специалисты строители, которые будут пристально следит за качеством ремонта.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/51175/