Ожидается ухудшение погодных условий 3-го июня.

Вместе со строительством ледовой арены «Высота» и капитальным ремонтом Дворца спорта должна преобразиться не только территория спортивного комплекса, запланировано также обновление и нескольких жилых домов, расположенных по соседству. Подробнее
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что перед регионом открываются новые перспективы развития, – они вызваны уходом с рынка большинства зарубежных производителей, а также уже имеющимися на Южном Урале возможностями. Подробнее
Во Всемирный день без табака, 31 мая, и в рамках областной профилактической региональной акции «Пора отказаться от табака» врачи Клинической больницы №71 напоминают о вреде курения и о тех заболеваниях, причиной которых может стать табакокурение. Подробнее
Сегодня, 31 мая, губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил с посланием к Законодательному Собранию – главной темой обращения стало дальнейшее развитие региона в условиях западных санкций. Подробнее
В Челябинской области с 1 июня 2022 года отменяется особый противопожарный режим. Соответствующее постановление правительства Челябинской области опубликовано на Официальном интернет-портале правовой информации. Подробнее