Озерский Детский эколого-биологический центр вошел в состав федеральной сети ботанических садов России

В России создана Ассоциация детских ботанических садов. 271 образовательная организация из 68 субъектов России заявила о желании присоединиться к сети. Это учреждения общего, дополнительного, дошкольного и средне профессионального образования.

Ботанические сады России – проект, реализуемый Федеральным центром дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей Минпросвещения России в целях развития системы дополнительного образования детей естественнонаучной направленности, сохранения, изучения и обогащения генофонда растений природной культуры и флоры.

Ассоциация – качественно новый формат дополнительного образования детей, позволяющий проводить реальные полевые исследования с привлечением огромного инфраструктурного потенциала отечественных и зарубежных интродукционных центров.

Реализация проекта позволит, в том числе создать условия для профессионального самоопределения школьников, обеспечить возможность профессионального развития педагогическим работникам.

Справочно:

Ключевые задачи Ассоциации:

– разработка организационно-правовых и научно-методических аспектов деятельности детских ботанических садов в системе учреждений дополнительного образования детей;

– разработка и реализация дорожной карты развития детских ботанических садов РФ;

– взаимодействие с Советом ботанических садов России, с интродукционными центрами и природоохранными структурами Российской Федерации разной ведомственной принадлежности.

Разработаны материалы: Положение о Сети, дорожная карта развития Сети на период до 2030 года, примерное положение о детском ботаническом саде.

Дорожной картой развития Сети детских ботанических садов Российской Федерации предусмотрены:

– разработка научно-методических и образовательных продуктов обучение педагогов; обучение школьников;

– проведение профориентационных школ, стажировок для обучающихся; подготовка научно-исследовательских работ школьниками под руководством академических и университетских ученых;

– формирование общедоступной электронной библиотеки по проблематике деятельности детских ботанических садов;

– организация обмена коллекционными фондами между членами Сети; публикация научных результатов, полученных при участии школьников; тиражирование образовательных программ и опыта проведения профориентационных смен на федеральную сеть Экостанций.

– ткрытие на базе учреждений дополнительного образования новых лабораторий, таких как:

Юный биолог (эколог, ботаник, генетик)

Юный агроном (селекционер)

Юный химик (биохимик)

Юный фармацевт

Юный фенолог

Юный метеоролог

Юный бионик

Планируемые результаты деятельности Сети детских ботанических садов Российской Федерации:

​– увеличение охвата детей новыми дополнительными общеобразовательными программами естественнонаучной направленности

– обеспечение возможности профессионального развития педагогических работников

– обеспечение масштабирования практики (в рамках деятельности ФГБОУ ДО ФЦДО - инновационной площадки РАО)

Конечным результатом этого проекта должна стать:

– подготовка кадров в области междисциплинарных экосистемных и климатических исследований, аграрно-промышленного комплекса и в области междисциплинарных экосистемных и климатических исследований.

Информация и фото ДЭБЦ.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/51222/