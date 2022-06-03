Озерский Детский эколого-биологический центр вошел в состав федеральной сети ботанических садов России

В России создана Ассоциация детских ботанических садов. 271 образовательная организация из 68 субъектов России заявила о желании присоединиться к сети. Это учреждения общего, дополнительного, дошкольного и средне профессионального образования.
Ботанические сады России – проект, реализуемый Федеральным центром дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей Минпросвещения России в целях развития системы дополнительного образования детей естественнонаучной направленности, сохранения, изучения и обогащения генофонда растений природной культуры и флоры.
Ассоциация – качественно новый формат дополнительного образования детей, позволяющий проводить реальные полевые исследования с привлечением огромного инфраструктурного потенциала отечественных и зарубежных интродукционных центров.
Реализация проекта позволит, в том числе создать условия для профессионального самоопределения школьников, обеспечить возможность профессионального развития педагогическим работникам.
Справочно:
Ключевые задачи Ассоциации:
– разработка организационно-правовых и научно-методических аспектов деятельности детских ботанических садов в системе учреждений дополнительного образования детей;
– разработка и реализация дорожной карты развития детских ботанических садов РФ;
– взаимодействие с Советом ботанических садов России, с интродукционными центрами и природоохранными структурами Российской Федерации разной ведомственной принадлежности.
Разработаны материалы: Положение о Сети, дорожная карта развития Сети на период до 2030 года, примерное положение о детском ботаническом саде.
Дорожной картой развития Сети детских ботанических садов Российской Федерации предусмотрены:
– разработка научно-методических и образовательных продуктов обучение педагогов; обучение школьников;
– проведение профориентационных школ, стажировок для обучающихся; подготовка научно-исследовательских работ школьниками под руководством академических и университетских ученых;
– формирование общедоступной электронной библиотеки по проблематике деятельности детских ботанических садов;
– организация обмена коллекционными фондами между членами Сети; публикация научных результатов, полученных при участии школьников; тиражирование образовательных программ и опыта проведения профориентационных смен на федеральную сеть Экостанций.
– ткрытие на базе учреждений дополнительного образования новых лабораторий, таких как:
Юный биолог (эколог, ботаник, генетик)
Юный агроном (селекционер)
Юный химик (биохимик)
Юный фармацевт
Юный фенолог
Юный метеоролог
Юный бионик
Планируемые результаты деятельности Сети детских ботанических садов Российской Федерации:
– увеличение охвата детей новыми дополнительными общеобразовательными программами естественнонаучной направленности
– обеспечение возможности профессионального развития педагогических работников
– обеспечение масштабирования практики (в рамках деятельности ФГБОУ ДО ФЦДО - инновационной площадки РАО)
Конечным результатом этого проекта должна стать:
– подготовка кадров в области междисциплинарных экосистемных и климатических исследований, аграрно-промышленного комплекса и в области междисциплинарных экосистемных и климатических исследований.
Информация и фото ДЭБЦ.