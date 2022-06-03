Большой жары не будет: синоптики рассказали, каким будет лето на Урале.

Уральцам рассказали, какой погоды ждать в предстоящие три месяца – долгосрочный прогноз Североевразийского климатического центра (СЕАКЦ) представили синоптики ФГБУ «Уральское УГМС».

«Интерес к погоде на длинные сроки у потребителей и населения возникает часто. Однако эта сложная научная проблема пока не решена нигде в мире, но работа постоянно ведется. Невозможно пока разрабатывать детализированные прогнозы – прогнозируются возможные отклонения от климатических норм, то есть в прогнозах на сезон указывается вероятность отклонения средних температур или осадков от климатической нормы. Специалисты СЕАКЦ на основе прогнозов, разрабатываемых несколькими институтами, выпускают консенсусный прогноз», – пояснили в в ведомстве.

Согласно их мнению, со значительной долей вероятности 50-65% лето 2022 года на Урале ожидается умеренно теплым, температура превысит климатическую норму. Прогноз количества осадков более неопределенный, дефицит осадков вероятен на севере УрФО, возможно – на севере Свердловской области, в остальных районах – близок к норме.

Также синоптики рассказали о погоде на ближайший период, до середины июня: «Большой жары не предполагается. Преобладающая температура воздуха ночью составит 4-9 градусов (в ночь на 4 и 5 июня не исключаются слабые заморозки на крайнем севере и востоке Свердловской области), днем – 16-21. Температура ночью, начиная с 9 июня, – 7-13, днем – 18-23, в середине месяца не исключается 25 и выше», – говорится в сообщении.

https://dostup1.ru/society/Bolshoy-zhary-ne-budet-sinoptiki-rasskazali-kakim-budet-leto-na-Urale_150494.html