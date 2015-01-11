Отдел по вопросам миграции проводит акцию «Заграничный паспорт за 5 дней».

В период отпусков и школьных каникул отдел по вопросам миграции УМВД России по ЗАТО г.Озерск проводит акцию «Заграничный паспорт за 5 дней».
Акция проводится для граждан, подавших заявления на оформление заграничного паспорта сроком действия 5 лет на детей до 14 лет через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Продлится акция до 11 июня текущего года.
Кроме сокращенного срока оформления паспорта, при уплате госпошлины через Единый портал родителям предоставляется скидка 30%.
Подобные мероприятия проводятся полицейскими не первый раз и достаточно популярны у жителей Челябинской области. Именно в этот период наблюдается повышенный интерес южноуральцев к получению государственных услуг посредством Единого портала.
Перечень необходимых документов и размещен на сайте 74.мвд.рф.
Отдел по вопросам миграции Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск принимает граждан ежедневно (кроме воскресенья) по адресу пр. Ленина, 40, часы приема:
Понедельник: с 09.00 ч. до 17.00 ч.
Вторник: с 10.00 ч. до 19.00 ч.
Среда: с 09.00 ч. до 13.00 ч.
Четверг: с 10.00 ч. до 19.00 ч.
Пятница: с 09.00 ч. до 16.00 ч.
Суббота: с 09.00 ч. до 12.00 ч.