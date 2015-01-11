Жительница Озерска лишилась денежных средств при покупке садовых качелей в сети Интернет.

Жительница Озерска 1981 года рождения лишилась денежных средств при покупке качелей в социальной сети.

Потерпевшая рассказала полицейским, что собиралась приобрести в социальной сети садовые качели. Выбрав подходящий товар, заявительница обсудила условия оплаты и доставки с администратором сообщества. В процессе разговора продавец уведомил женщину о необходимости зачисления денежных средств перед отправкой товара. Перейдя по ссылке, отправленной собеседником, потерпевшая ввела реквизиты банковской карты и код из СМС-сообщения. После чего с ее счета было списано 14960 рублей. Однако продавец сообщил, что произошла ошибка и попросил ввести данные карты еще раз. Когда озерчанка выполнила указания, с ее счета списали еще 6660 рублей, а продавец перестал отвечать на сообщения, после чего она поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. Общая сумма ущерба составила 21 620 рублей

По данному факту следственным отделом УМВД России по ЗАТО г.Озерск возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 «Кража». Максимальная санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

Уважаемые жители Озерского городского округа!

Сотрудники полиции напоминают о недопустимости передачи персональных данных банковских карт и кодов из смс-сообщений посторонним! Не переходите по ссылкам, которые вы получаете в мессенджерах, как правило, они ведут на сторонние ресурсы, предназначенные для кражи денежных средств и реквизитов банковских карт.

Будьте бдительны, ведь именно от ваших действий зависит сохранность ваших сбережений!