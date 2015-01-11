Медицинские сотрудники ФМБА России, входящие в состав мобильного сводного отряда, 1 июня 2022 года вернулись домой.

В командировке они оказывали медицинскую помощь на белгородском направлении в условиях проведения специальной военной операции на Украине. Вернувшихся заменил новый состав во главе с Владимиром Гавриным, врачом скорой помощи из Снежинска.

Напомним, что в конце апреля в сводный отряд от Уральского федерального округа было направлено 12 человек медицинского персонала и 6 автомобилей скорой помощи с водителями из медсанчастей Озерска, Снежинска, Трехгорного, Лесного, Новоуральска, Усть-Катава и Перми. Свое боевое дежурство они несли в течение месяца, ежедневно и без выходных.

О работе сотрудников сводного медицинского мобильного отряда ФМБА от Уральского федерального округа мы побеседовали с его руководителем Александром Конради, врачом - анестезиологом-реаниматологом ФГБУЗ КБ №71 ФМБА России.

- Помощь оказывалась как военным, так и гражданскому населению приграничных районов, – вспоминает Александр Борисович. – Раненых принимали непосредственно с передовой, а также из медотрядов специального назначения (МОСН), располагающихся на базе центральных районных больниц. Реанимационные и медицинские мероприятия проводились в мобильных пунктах и по пути эвакуации пациентов. Рабочий день – ненормированный, круглосуточный. В день проезжали от 350 до 700 км. Вечером, собираясь вместе, обсуждали пациентов, эвакуированных каждой бригадой за смену, методы их лечения и планы дальнейших действий.

В разговоре доктор Конради особо подчеркнул слаженную и профессиональную работу всего персонала, задача которого состояла в поддержании стабильного состояния каждого пострадавшего во время транспортировки по пути эвакуации. Помощь оказывалась всем нуждающимся без исключения. Как общую победу расценивают в отряде то, что удалось провести эвакуацию раненых без потерь.

Теплые слова благодарности Александр Конради сказал в адрес врача скорой помощи ЦМСЧ №15 г. Снежинск Константина Файзуллина. Именно Константин Рамильевич занимался в отряде логистикой и координировал все действия персонала.

- Были и особые случаи в работе, – рассказывает Александр Борисович. – Во время транспортировки сотрудниками московского отряда раненого, у него трижды останавливалось сердце. Но коллегам удалось стабилизировать состояние пациента, и он выжил. Конечно, нам всем хотелось бы узнать, как сложилась его судьба дальше.

А еще, отмечает доктор, очень важен боевой дух и эмоциональный настрой военнослужащих. Многие были до глубины души тронуты тем, что им на помощь приехали медицинские работники со всей страны, в том числе и с Урала. И вспоминает случай, как везли тяжелого пациента с множественными минно-взрывными ранениями. Раненый, который, как оказалось, из Аргаяшского района, узнав, что ему оказывает помощь врач из Озерска, превозмогая боль, пытался обняться: так был рад земляку.

- Конечно, нельзя не вспомнить и другие медицинские отряды, из Приволжского и Центрального федеральных округов, с которыми довелось работать плечом к плечу. Очень сдружились, – отмечает Александр Борисович. – Обменялись телефонами.

Окружной центр в лице администрации ФГБУЗ КБ №71 ФМБА России благодарит всех сотрудников сводного медицинского отряда от Уральского федерального округа за проявленное мужество, самоотверженный труд, профессионализм в деле спасения жизни и оказания медицинской помощи военнослужащим и гражданскому населению в условиях проведения спецоперации.

Информация пресс-службы КБ №71 ФМБА России.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/messages/51258/